11 yıl önceki fotoğrafında kocasını gördü, hayatının şokunu yaşadı!

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Malezyalı fenomen Jenn Chia, 11 yıl önce çekindiği bir fotoğrafın arka planında kocası Jon Liddell'i görünce hayatının şokunu yaşadı.

"HALA TİTRİYORUM"

32 yaşındaki Chia, Aralık ayında sosyal medya platformu Instagram'da 2012 yılında çekindiği fotoğrafını paylaştı ve "Buna bakarken hala titriyorum" diye yazdı.



Genç kadın fotoğrafta bir tiyatro kafesinde elinde bardakla otururken görülüyor. Arka planda ise gişede sıra beklerken görünen şarkıcı-söz yazarı kocası 33 yaşındaki Jon Liddell yer alıyor.

"Aynı yerdeydik ama birbirimizden haberimiz yoktu" diyen Chia, eşi ile 2014 yılının Aralık ayında tanıştığını 2023 yılının Ağustos ayında ise evlendiklerini belirtti.

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"DOĞRU ZAMANDA TANIŞTIK"

Chia Pazar günü itibariyle 452.000 beğeni alan paylaşımında "Doğru zamanda tanıştık" dedi ve ekledi;

"Daha önce tanışsaydık ilişkimiz bu kadar uzun sürmezdi. O zamanlar narsist bir canavardım ve bunun farkında değildim. Kendi hatalarımı düşünmem ve fark etmem için bir yıl seyahat etmem gerekti. İşte tam da o zaman tanıştık"



90.000'den fazla aboneye sahip bir YouTube kanalının sahibi olan Chia festivallerde, düğünlerde ve kurumsal etkinliklerde profesyonel olarak şarkı söylüyor. Kocası Liddell ise YouTube'da yayınladığı coverlar ile tanınıyor.



GÖRÜNMEZ İP TEORİSİ

Çiftin yıllar öncesi tesadüfi buluşması, takipçilerini de heyecanlandırdı. Paylaşımın altında yorumda bulunan bir kullanıcı ruh eşlerinin gerçek olduğunu söylerken, başka bir kullanıcı bunun "görünmez ip teorisi" olduğunu söyledi.



Japon mitolojisine göre Tanrı, bir gün evlenecek olan çiftleri, serçe parmaklarından, görünmez kırmızı bir iplikle bağlar. İnanışa görünmez iple bağlı ruh eşlerinin kaderi birbirine bağlanır ve birbirlerinden asla ayrılmazlar.Chia'nın paylaşımı sadece sosyal medyada fırtınalar estirmekle kalmadı bugün dünya basınında da dikkat çekti.