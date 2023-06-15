11 yaşındaki çocuklar okula bebek bezi ile gidiyor, öğretmenler bıktı! Batı'da yeni kriz: Tuvalet eğitimi...

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İsviçre'deki öğretmenler tuvaleti nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için bebek bezi ile sınıfa gelen öğrencilerinden şikayetçiler.

'11 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN OKULA BEZLE GELMESİ ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM'

İsviçre Öğretmenler Federasyonu başkanı Dagmar Rösler,İsviçre'nin 20 Minuten gazetesine yaptığı açıklamada, "Çocuklar artık 4 yaşında okula başlıyor, evet bazıları hala bebek bezine ihtiyaç duyabilir ancak 11 yaşındaki çocukların okula bezle gelmesi endişe verici bir durum" açıklamasında bulundu.

AİLELER EĞİTİMDEN KAÇIYOR, ÇOCUKLAR SAĞLIKSIZ YÖNTEME ALIŞTI

Mayo Clinic'e göre çocuklara tuvalet eğitimi ortalama 18 ay ile 24 ay arasında veriliyor ancak görünen o ki birçok ebeveyn söz konusu eğitimi vermekten kaçma eğiliminde.

İsviçre ve Alman basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki pek çok çocuk, bebek bezi ile gezmeye o kadar alıştı ki, sağlıksız yöntemi bırakmakla hiç ilgilenmiyorlar.

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Eğitim bilimcisi Margrit Stamm, gazeteye yaptığı açıklamada bazı anne babaların bebek bezinin sağladığı rahatlık nedeni ile bu alışkanlığın çocuğa verdiği zararı hafife aldığını belirtirken, çocuk gelişimi uzmanı Rita Messmer ise okullarda bebek bezi takmanın korkutan bir hızla arttığına dikkat çekti.



ABD, İsviçre ve Alman gazeteleri 'tuvalet eğitimi' sorununa dikkat çektiler...

ARTIK ÇİZGİYİ AŞTI: ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN ALTINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA DEĞİL

11-12 yaşındaki çocukların tuvaleti nasıl kullanacaklarını bilmemeleri nedeni ile okula bebek bezi ile gitmeleri altları ıslanan öğrencilere yardım etmek zorunda kalan öğretmenler için büyük bir sorun haline geldi.

Öğretmenler Federasyonu başkanı Dagmar Rösler,bu durumun artık çizgiyi aştığını belirterek "Öğretmenler, öğrencilerinin altını değiştirmek zorunda değiller" açıklamasında bulundu.

İsviçre'den gelen açıklamalar kulağa sıra dışı gelse de, çocuklarda tuvalet eğitimi Batı'daki çoğu ülkede hala büyük bir sorun.

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DURUM ABD'DE DE AYNI: OKUL YÖNETİMLERİ SABIRLARINI YİTİRDİ

ABD'de yayınlanan son raporlar ebeveynlerin çocuklarına tuvaleti nasıl kullanacaklarını öğretmediklerini ortaya çıkarırken, Buffalo Öğretmenler Federasyonu başkanı Phil Rumore, okul yönetimlerinin bebek bezi ile okula gelen öğrenciler ve okullardaki kirli bebek bezleri konusunda sabrını yitirdiğini vurguladı.

Çocukların bezlerinin değiştirilmesinin öğretmenlerin sorumluluğunda olmadığını belirten Rumore, bu durumun aynı zamanda öğrencileri de kötü etkilediğini, küçük çocukların arkadaşları arasında dalga konusu olduğunu söyledi.



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ABD ve İsveç'te patlak veren tuvalet eğitimi krizi bugün uluslararası medyada dikkat çekti. ABD'li New York Post gazetesi "Çocuklarınız ipad kullanmayı biliyorsa, tuvalete de gitmeyi bilmeli" yorumunda bulunurken, Psikoterapist Felix Hof ilerleyen yaşta hala bebek bezi kullanılmasının çocuklarda travmatik sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.