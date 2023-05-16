100 saat boyunca yemek yapan Nijeryalı şef rekor kırdı

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Nijerya’da sosyal medyada "Hilda Baci" olarak bilinen 27 yaşındaki Hilda Bassey Effiong, Lagos şehrinde 11 Mayıs Perşembe günü başladığı yemek pişirme maratonunu 100 saat sürdürerek rekora imza attı. Çorbadan güvece kadar onlarca Nijerya yemeğini ve Batı Afrika'nın en ünlü yemeklerinden biri olan Jollof pilavını pişiren Hilda Baci, Nijerya mutfağını öne çıkarma görevini üstlendiğini belirtti. Baci, "Ne kadar çok tarif yayılırsa o kadar çok kişi onu denemeye istekli olacaktır" diye konuştu.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari de Hilda Baci'nin pazartesi günü rekoru kırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nijerya için harika bir gün olduğunu belirterek, "Hilda'nın arzusu, hırsı ve dayanıklılığı, Nijerya yemeklerine büyük ilgi kazandırdı" dedi.



Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada ise, "Rekor girişiminin farkındayız. Bunu resmi olarak doğrulamadan önce Kayıt Yönetim Ekibimizin incelemesi için kanıtları almayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Son dünya rekoru ise Hindistanlı şef Lata Tondon'a ait. Tondon 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişirerek, Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı.