10 milyon TL çalıp çalıp kendini ölmüş gibi gösterdi! Köpek sevdası yüzünden yakayı ele verdi

Almanya'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Çalıştığı şirketten 1 milyon euro (yaklaşık 10 milyon TL) çalıp kendini ölmüş gibi gösteren kadını köpeği ele verdi.

47 yaşındaki kimliği açıklanmayan kadın, 2020'nin kasım ayında zimmetine para geçirdiği iddiası ile ifadeye çağrılmış, bundan 4 ay sonra ise öldüğü açıklanmıştı.

O dönem şüphelinin ailesi 47 yaşındaki kadının bir araba kazasında can verdiğini duyurmuştu.

Ancak şirket bu açıklamalara şüpheyle yaklaştı ve doğrulamak için özel dedektifler tuttu.

Kadının çok sık karşılaşılmayan türden bir dev kaniş köpek aldığı bilgisine ulaşan dedektifler kadının izini buldu ve güvenlik güçlerine haber verdi.

Mallorca polisi zanlının gözaltına alındığı haberlerini doğruladı. Ayrıca polis kadının ülkede bir süredir sahte kimlikle yaşadığını tespit ettiklerini belirtti.

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