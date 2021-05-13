10 milyar dolara mal oldu! Evrendeki ilk yÄ±ldÄ±zlarÄ± inceleyecek

Hubble Uzay Teleskop'unun rakibi olarak gÃ¶rÃ¼len JWST teleskobunun, Ekim AyÄ±â€™nda uzaya fÄ±rlatÄ±lmadan Ã¶nce son katlama testlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. NASA, teleskobun aynalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±yla komut edildiÄŸini belirtti. 6 buÃ§ukÂ metre geniÅŸliÄŸindeki altÄ±n rengi reflektÃ¶rlerin katlanarak rokete konulmasÄ±nÄ± test eden uzay mÃ¼hendisleri, uzayda bu reflektÃ¶rlerin problemsiz aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in teste tabi tuttuklarÄ±nÄ± belirtti.



1 YILDIZIN 18 AYRI GÃ–RSELÄ° ELDE EDÄ°LECEKÂ

Test kapsamÄ±nda, teleskobun tenis kortu bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ÅŸemsiye de dahil olmak Ã¼zere diÄŸer katlanabilir bileÅŸenler iÃ§in aÃ§Ä±lma egzersizi yapÄ±ldÄ±. JWST, NASA Ã¶nderliÄŸinde bÃ¼yÃ¼k bir konteynerin iÃ§ine konulacak ve bir gemiyle FransÄ±z GuyanasÄ±'ndaki Avrupa roket tesisine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek. Projenin kilit ortaklarÄ±ndan biri olan Avrupa Uzay AjansÄ± (ESA) fÄ±rlatma aracÄ±nÄ± saÄŸlayacak ve kalkÄ±ÅŸ 31 Ekim'de yapÄ±lacak. JWST fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¼n sonra bir yÄ±ldÄ±zÄ±n ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸinde, tek bir yÄ±ldÄ±z yerine 18 yÄ±ldÄ±z gÃ¶rÃ¼lecek Ã§Ã¼nkÃ¼ aynalarÄ±n her biri ayrÄ± bir fotoÄŸraf Ã§ekecek.



DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 40'tan fazla Ã¼lkeden gÃ¶kbilimcilere, ilk faaliyet yÄ±lÄ±nda JWST'de Ã§alÄ±ÅŸma zamanÄ± ÅŸimdiden ayrÄ±ldÄ±. 10 milyar dolarlÄ±k James Webb Uzay Teleskopu, ABD, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarÄ±nÄ±n ortak giriÅŸimi olarak Ã¼retildi.

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