10 dakikada 12 enerji içeceği içti, ölümle burun buruna geldi! Doktorlar bile şoke oldu...

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Klinik bir eczacı olan Bernard Hsu, 'Chubbyemu' isimli YouTube kanalında 2.6 milyondan fazla aboneye sahip. 36 yaşındaki adam kanalında, kendi tanık olduğu veya çevresinden duyduğu tuhaf acil durum hikayelerini anlatıyor.

6.5 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Hsu'nun hazırladığı ve şimdiye kadar 6,5 ​​milyondan fazla görüntülenen bir video kendine Batı medyasında geniş yer buldu ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.

Söz konusu videoda 'JS' isimli bir hastanın 'şiddetli karın ağrısı' ile hastaneye gittiği anlatılıyor. Karın ağrısının akılalmaz sebebi ve sonrasında olanlar ise adeta büyük bir ders niteliğinde...

10 DAKİKADA 12 ENERJİ İÇECEĞİ İÇTİ

Videoda tam adı verilmeyen ve sadece 'JS' olarak tanıtılan adam eğlenmek ve arkadaşlarına şov yapmak için 10 dakikada 12 enerji içeceği içti.



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12 enerji içeceğini ara vermeden içen adam ilk kutularda sadece ağzında ve boğazında hafif bir gariplik hissetti ancak tüm kutuları içtikten sonra durumu kötüleşmeye başladı.

Kalp çarpıntısı başlayan adamın midesinde ve sırtında inanılmaz bir ağrı oluştu. Kafeinin kendini şimdiye kadar etkilemediğini düşünen adam bilgisayar oyunları oynayarak kafasını dağıtmaya çalıştı ancak kusmaya başladıktan sonra hastaneye gitmek dışında bir seçeneği olmadığını kabullendi.

HASTANEDE ŞOKE EDEN KEŞİF: PANKREASI KENDİNİ SİNDİRMEYE BAŞLAMIŞ

Kendini kötü hissetmesine rağmen doktora gitmeyi ısrarla erteleyen adamı hastaneye gittiğinde hiç beklemediği bir sürpriz bekliyordu.

Uzmanlar adamın yaptıklarını öğrenince hemen gerekli testleri uyguladılar ve doktorları bile şaşırtan durum ortaya çıktı.



JS'nin vücudu 12 kutu enerji içeceğinin içinde yer alan yaklaşık 1 kilo şeker ve kafeine ayak uydurmaya çalışırken, adamın pankreası adeta kendini sindirmeye başlamıştı.



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Üstelik olay burada da bitmiyor. Doktorlar acil müdahale ettikleri adamın bir kaç gün içerisinde iyileşmesini bekliyordu ancak durum beklenmedik bir şekilde kötüye gitti.

JS'nin şişen pankreasında enfeksiyon oluştu, böbrekleri ve karaciğeri iflas etme noktasına geldi. Adam günlerceantibiyotiklerle tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

PEŞ PEŞE İÇİLEN ENERJİ İÇECEĞİ TEHLİKELİ

Dr Hsu videosunda izleyicilerini uyararak "Çoğumuz enerji içeceklerinin aşırı miktarda tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini bilir. Arada bir içiyorsanız bu büyük bir sorun değildir. Ancak arka arkaya birkaç kutu içmeye başlarsanız, o zaman muhtemelen kötü şeyler olacaktır" dedi.