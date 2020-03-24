1 milyar kişi evlere kapandı

Aralarında İran, Almanya ve İngiltere’nin bulunduğu bazı ülkeler ise sınırlı düzenlemeler ve ısrarlı açıklamalar ile vatandaşlarının dışarı daha az çıkmalarını sağlamaya çalışıyor. Almanya önceki gün ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Suudi Arabistan dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Yunanistan’da da dün sabahtan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Dört gündür sokağa çıkma yasağa uygulayan Ürdün’de halkın hiçbir gerekçe ile evini terk etmesine izin verilmiyor. ABD’de de pekçok eyalet dün yeni kısıtlamaları devreye aldı. Bu kapsamda bazı bölgelerde okullar, kültür ve spor merkezleri kapatıldı. Restoranlar paket servise geçti. Ayrıca eyalet valileri halktan evlerinden çıkmamalarını istedi.