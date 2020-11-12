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DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'nde ateş açıldı

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Son dakika: Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'nde ateş açıldı
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Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu.

Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. 

Hollanda'da meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı ve olayın soruşturulduğu ifade edildi.

Sözcü Steven van Santen, polisin yerel saatle 06:00 civarı Lahey'deki binaya ateş açılması konusunda ihbar aldığını ve yetkililerin, binanın dışında birkaç mermi kovanı bulduğunu açıkladı.

Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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