BurÃ§lar deÄŸiÅŸti mi geyiÄŸi sÃ¼rÃ¼yor...

Yani KoÃ§lar artÄ±k BalÄ±k, Teraziler de BaÅŸak.... Almanya'nÄ±n Ã¶nde gelen astrologlarÄ±ndan 49 yaÅŸÄ±ndaki Regine Wachsmuth, tartÄ±ÅŸma yaratacak bir iddia ortaya attÄ±. Wachsmuth, ''BugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n burÃ§lar yanlÄ±ÅŸ. Binlerce yÄ±ldÄ±r gÃ¼neÅŸin yÄ±ldÄ±zlara olan uzaklÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸti. Bu nedenle artÄ±k koÃ§lar koÃ§ deÄŸil balÄ±k, aslanlar da aslan deÄŸil'' diyor."Â Â Â Â

Peki bu iddiayÄ± ortaya atan astrolog Wachsmuth kimdi? Regine Wachsmuth, Berlin'de bir Ayurveda Merkezi'nde eski Hintlilerin yÄ±ldÄ±z falÄ± konusunda eÄŸitim veriyor. Ona gÃ¶re, Hint horoskobu, batÄ±da kabul edilen burÃ§lardan daha eskiye dayanÄ±yor. BatÄ± astrolojisi, yaklaÅŸÄ±k 2000 yÄ±l Ã¶nceki gÃ¼neÅŸ ve yÄ±ldÄ±z konumlarÄ±nÄ± esas alarak burÃ§larÄ± belirliyor. Wachsmuth, o zamandan beri bu mesafelerin deÄŸiÅŸtiÄŸini ve burÃ§larÄ±n birer burÃ§ geriye kaydÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Bu durumda koÃ§ burcu balÄ±ÄŸa, balÄ±k kovaya, kova ise oÄŸlaÄŸa kaymÄ±ÅŸ oluyor. Wachsmuth, tamÄ±tamÄ±na bir astrolojik deÄŸerlendirme yapÄ±labilmesi iÃ§in gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼neÅŸ ve yÄ±ldÄ±z konumlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunuyordu. Alman astrolog, ''Astrolojik yorumlarÄ±m iÃ§in bugÃ¼nkÃ¼ yÄ±ldÄ±z sistemi iÃ§inde gÃ¼neÅŸin konumuna bakÄ±yorum. Bu nedenle benim yorumlarÄ±m daha doÄŸru'' diyordu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

2009'un baÅŸÄ±nda aynÄ± kadÄ±n aynÄ± iddia ile yine gÃ¼ndemde ve her nedense yine medyatik. Pes dememek elde deÄŸil, ille de Ã¼nlÃ¼ olacak ve daha Ã§ok para kazanacak, bunun yolu da, Hint Astrolojisi'nin, BatÄ± Astrolojisi'nden daha geÃ§erli olduÄŸunu iddia etmekten geÃ§iyor. Kendisi Hinduist ya...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Astroloji zaman zaman ve Ã¶zellikle de medyanÄ±n canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± bir hedefe kolayca dÃ¶nÃ¼ÅŸebilmekte. Hemen her yeni yÄ±l baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan Alman Hinduist Astrolog Wachsmuth'un iddialarÄ± da kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmaktan Ã¶teye geÃ§emiyor ve iddialarÄ± yine aynÄ±. Vedic ya da Hindu Astrolojisi, felsefi iÃ§eriÄŸinde karmik veya Hinduist Ã§izgide "TenasÃ¼h" yani ruhun Ã¶lÃ¼mden sonra yeniden doÄŸmasÄ± inancÄ±na (ki bu batÄ±lÄ± anlamdaki reenkarnasyondan Ã§ok farklÄ±dÄ±r) dayandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ncelikle farklÄ±dÄ±r ve batÄ± astrolojisinin matematiksel ve istatistiksel mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r ya da metodolojik dÃ¼zeyde metafizik unsurlardan kaynaklanÄ±r. BunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±m ama yine yazÄ±yorum hem bu kadÄ±ndan bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamÄ±yoruz hem de bu haber benim yazdÄ±ÄŸÄ±m yerde duruyor...

Astrolojinin kÃ¶keni 5000 yÄ±l Ã¶ncelerinden gelir denmektedir ama bu kesin deÄŸildir, bu tarihleme Ã§ok daha farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar gerektirecek kadar belirsizlikler hatta yetersizlikler iÃ§ermektedir. Yani Mezopotamya, Antik MÄ±sÄ±r ve Yunan, Ä°slam ve sonraki Orta Ã‡aÄŸ batÄ± astrolojisi ayrÄ±ntÄ±sal farklÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almamak kaydÄ±yla kÃ¶keni deÄŸil ama bir bÃ¼tÃ¼nÃ¼n veya Ã§ok daha geniÅŸ bir bilgi sisteminin belki de sanatÄ±n izdÃ¼ÅŸÃ¼mlerini oluÅŸtururlar. 15. YÃ¼zyÄ±l'dan sonra geliÅŸen Avrupa astrolojisinin, Galile, Kopernik ve Kepler'in katkÄ±larÄ±yla gÃ¼neÅŸ merkezli bir sisteme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ anlamÄ±nda kaydedilse de, gÃ¼neÅŸ merkezli kozmolojik yaklaÅŸÄ±mÄ±n milat Ã¶ncesinde de varolduÄŸu da unutulmamalÄ±dÄ±r. GÃ¼neÅŸ merkezli sistem, elbette ki GÃ¼neÅŸ Sistemi'ndeki gezegenler iÃ§in geÃ§erlidir ama bu astrolojiyi baÄŸlamaz Ã§Ã¼nkÃ¼ kozmik objeler olan GÃ¼neÅŸ, Ay ve dÃ¼nya hariÃ§ 8 gezegen birer simge ya da referans taÅŸÄ±dÄ±rlar. SÃ¶z konusu sembolizma, Wachsmuth'un Vedic (Hindu) astrolojisinde Ã§ok daha yoÄŸun ve karmaÅŸÄ±ktÄ±r hatta Orta Ã‡aÄŸ Avrupa astrolojisini etkileyen Hindu/Ä°slami kÃ¶kenli Yeni Platonist ve Hermetik felsefe ve sembolizma, konuyu iyice farklÄ± bir yoruma ve dÃ¼zeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. KÄ±sacasÄ± anlatÄ±lmak istenen ÅŸey, veri bankalarÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik matematiksel ve istatistiksel astrolojinin, felsefi bir astrolojiyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ±dÄ±r.

Astronomlar astroloji gerÃ§ek olsa bile, KoÃ§ Burcu'nda doÄŸduklarÄ±nÄ± zannedenler aslÄ±nda Kova'da doÄŸmuÅŸlardÄ±r ve herkes yanlÄ±ÅŸ burcu okuyor demektedirler ama sorun bu deÄŸildir, sorun iletiÅŸim sorunudur Ã§Ã¼nkÃ¼ KoÃ§ Burcu sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ bir astronom iÃ§in bir takÄ±m yÄ±ldÄ±zÄ± ifade eder, bir astrolog iÃ§in ise bu tanÄ±mlama Ã§ok farklÄ±dÄ±r, KoÃ§ veya Ã¶tekiler dÃ¼nyanÄ±n GÃ¼neÅŸ'in Ã§evresinde Ã§izdiÄŸi yÃ¶rÃ¼ngenin bir evresini yani bir mevsimi simgeler, sembolizmanÄ±n Ã¶zÃ¼nde yÄ±ldÄ±zlar deÄŸil, mevsimsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler vardÄ±r." BunlarÄ± sÃ¶yleyen Ã¼nlÃ¼ Astrolog Steven Forrest haklÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekte astroloji fiziksel anlamda yÄ±ldÄ±zlarla ilgili deÄŸildir. BurÃ§lar 4000 yÄ±l Ã¶ncelerinde bir yerden baÅŸlamak iÃ§in rasgele konulmuÅŸ bilgiyi disipline edici veya yÃ¶n gÃ¶steren yol tabelalarÄ±ndan baÅŸka birÅŸey deÄŸildirler. SonuÃ§ta her insan 12 burcu da Ã¶zÃ¼nde bulunduran kozmik bir eserdir ve bu nedenle astroloji Ã¶nce bir sanat ya da kozmik bir veri bankasÄ±nÄ± yorumlama sanatÄ±dÄ±r. GerÃ§ekte ÅŸu veya bu burÃ§ta doÄŸmuÅŸ olmak Ã¶nemli deÄŸildir, horoskobun gÃ¶sterdikleri ve yapÄ±lan yorum Ã¶nemlidir. YapÄ±lan burÃ§ genellemeleri ise elbette gerekli ve geÃ§erlidir aynen meteoroloji raporlarÄ±nda bugÃ¼n "GÃ¼ney Ege yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±" demek gibidir ama GÃ¼ney Ege'nin ÅŸu veya bu kÃ¶yÃ¼nde ille de yaÄŸÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r. GÃ¼ncel burÃ§ yorumlarÄ±nda Ã¶zellikle vurgulanmasÄ± gereken "BazÄ± KoÃ§lar iÃ§in bugÃ¼n iletiÅŸim sorunu olabilir" yaklaÅŸÄ±mÄ± iÅŸte bu nedenle elzemdir. Ve yetenekli iyi bir astroloÄŸun genel burÃ§ yorumlarÄ± bu doÄŸrultuda geÃ§erli ve yararlÄ±dÄ±r.Â

SonuÃ§ta sÃ¶ylemek gerekir ki, Alman Hinduist AstroloÄŸun iddialarÄ± kendini Ã¶nemsetme ve sansasyon yaratma Ã§abasÄ±ndan baÅŸka birÅŸey deÄŸildir. Ã–nemli olan takÄ±myÄ±ldÄ±zlar deÄŸil, kiÅŸilerin yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mlemedir. YÄ±lancÄ± takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± 13. burÃ§ olarak almak, ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Ä°sterse 88 takÄ±m yÄ±ldÄ±z olsun hiÃ§bir ÅŸey deÄŸiÅŸmez (Astronomi bÃ¶yle diyor). Modern astrolojinin Ã§Ã¶zmesi gereken sorunlar Ã§ok daha baÅŸkadÄ±r; Ã¶rneÄŸin referanslarÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± yani GÃ¼neÅŸ, Ay ve sekiz gezegen dÄ±ÅŸÄ±ndaki asteroidlerin de kullanÄ±lmasÄ±, onuncu bir gezegenin keÅŸfedilmesinin sonuÃ§larÄ±, yakÄ±n gelecekte Ay veya Mars'da ya da uzayda doÄŸulduÄŸunda nasÄ±l bir astro kimliÄŸin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, ikiz doÄŸanlarÄ±n astrolojik farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n tam anlamÄ±yla aÃ§Ä±klanabilmesi, Ã§ok sayÄ±da istatistik veri toplanmasÄ± ve astrologlarÄ±n kendi aralarÄ±nda mahalle kavgasÄ± yapmaktan vazgeÃ§meleri ve medya iliÅŸkilerini doÄŸru kullanmalarÄ± gibi... Gelecek, bana gÃ¶re gen bilimle astrolojinin evliliÄŸi olacaktÄ±r, o zaman ortaya Ã§Ä±kacak olan veri paketi eminim ki yeni bir isim altÄ±nda, insanlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha aydÄ±nlanmaya belki de altÄ±n bir Ã§aÄŸa taÅŸÄ±yacaktÄ±r. GeleceÄŸin astrologlarÄ±, bizim saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z veriler ve tekniklerle daha gÃ¶rkemli sonuÃ§lara ulaÅŸacaktÄ±r...