VNL finalleri ne zaman? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Finali ve maç takvimi

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Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Final maçları, sporseverlerin yakın takibinde yer alacak. Filenin Sultanlarının da yer alacağı müsabakalarda ilk karşılaşma çeyrek final olacak. Peki, VNL finalleri ne zaman? İşte, o detaylar

FIVB MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puan toplayan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na 3. sıradan kaldı.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz'da ABD’nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin, Brezilya, İtalya ya da Almanya'dan biri