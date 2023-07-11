Ücretli öğretmenlik başvuru ne zaman 2023? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB bilgisi

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Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayıyla beraber ücretli öğretmenlik başvuruları için gözler MEB'e çevrildi. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından adaylara SMS olarak bildirilecek. Adayların il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekecek. Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri her sene temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. İşte, o konu hakkında bilgiler.

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacaktır. Adayların ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip etmeleri gerekecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.