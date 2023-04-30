TTK işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.000 yeni işçi alımı için açıklama yapmıştı

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Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1000 yeni madenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri, müracaat etmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Daha önce yapılan alımlarda adaylardan yaş, askerlik ve ikamet şartı arandı. Yeni yapılacak alıma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama geldi. Erdoğan “Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. Peki 1000 Madenci alımı başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? İşte, detaylar

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA 1000 YENİ MADENCİ ALINACAK

Cumhurbaşkan Erdoğan, madenci alımı bekleyenlere sevindiren haberi verdi. Kamuda ve özel sektörde ocaklarda görev yapan 10 bin madencinin deprem bölgesindeki çalışmasına vurgu yapan Erdoğan “Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz“ ifadelerini kullandı.

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ALIM İLANI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından madenci alımına ilişkin başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve diğer şartlar merak ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumundan kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanın yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak.

TTK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1000 yeni madenci alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı. Madenci alımına ilişkin personel alımı şartları ilanın yayınlanması ile birlikte açıklanacak. Ancak TTK personel alımı şartları geçtiğimiz yıllarda şu şekildeydi;