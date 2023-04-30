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TTK işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.000 yeni işçi alımı için açıklama yapmıştı

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#Ttk#Ttk İşçi Alımı#Ttk İşçi Alımı Başvurusu
TTK işçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.000 yeni işçi alımı için açıklama yapmıştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 16:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) yapılacak 1000 yeni madenci alımı için personel alımı ilanı bekleniyor. Kamuda ve özel sektörde görev yapan 11 bin madencinin deprem bölgesindeki çalışmalarına vurgu yapan Erdoğan, sevindiren haberi verdi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde bin yeni madenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, tarihler, kontenjan ve alım yapılacak iller için gözler başvurulara çevrildi. Peki TTK 1000 madenci alımı başvuruları ne zaman? İşte, konuyla ilgili son yaşanan gelişmeler…

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Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1000 yeni madenci alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri, müracaat etmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Daha önce yapılan alımlarda adaylardan yaş, askerlik ve ikamet şartı arandı. Yeni yapılacak alıma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklenen açıklama geldi. Erdoğan “Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. Peki 1000 Madenci alımı başvuruları ne zaman, şartlar açıklandı mı? İşte, detaylar

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA 1000 YENİ MADENCİ ALINACAK

Cumhurbaşkan Erdoğan, madenci alımı bekleyenlere sevindiren haberi verdi. Kamuda ve özel sektörde ocaklarda görev yapan 10 bin madencinin deprem bölgesindeki çalışmasına vurgu yapan Erdoğan “Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz“ ifadelerini kullandı.

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 ALIM İLANI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından madenci alımına ilişkin başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve diğer şartlar merak ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumundan kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanın yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak.

TTK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1000 yeni madenci alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı. Madenci alımına ilişkin personel alımı şartları ilanın yayınlanması ile birlikte açıklanacak. Ancak TTK personel alımı şartları geçtiğimiz yıllarda şu şekildeydi;

  • İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • En az İlkokul mezunu olmak,
  • İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,
  • Askerlikle ilişiği olmamak.

 

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