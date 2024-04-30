Kırkikindi yağışı nedir? Kırkikindi yağmurları nedir ne zaman başlar ve biter, neden yağar?

Kırkikindi yağmurları nedir sorusu, Meteoroloji'den gelen peş peşe yağış uyarılarıyla birlikte merak konusu oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, 'Kırk ikindi yağışı geliyor' diyerek şu ifadeleri kullandı: İç Anadolu'da Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra kuvvetlenen kararsızlık kuvvetli yağışlara neden oluyor. 'Kırkikindi' yağışları diye adlandırılır. Peki, 40 ikindi yağmurları ne zaman başlar ve biter? Kırkikindi yağışı nedir?