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Kırkikindi yağışı nedir? Kırkikindi yağmurları nedir ne zaman başlar ve biter, neden yağar?

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 11:16

Kırkikindi yağışları son günlerde soğuyan havalarla birlikte kırkikindi yağmurları gündeme geldi. Nisan ayını geride bırakırken yurdun bir bölümünde yağışlı ve serin hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahmin raporunu güncellerken 14 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu. Alarm verilen iller Adana, Ankara, Antalya, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale oldu. Peki, Kırkikindi yağışı nedir? Kırkikindi yağmurları nedir ne zaman başlar ve biter, neden yağar? İşte merak edilenler...

1/4Kırkikindi yağışı nedir Kırkikindi yağmurları nedir ne zaman başlar ve biter, neden yağar

Kırkikindi yağmurları nedir sorusu, Meteoroloji'den gelen peş peşe yağış uyarılarıyla birlikte merak konusu oldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, 'Kırk ikindi yağışı geliyor' diyerek şu ifadeleri kullandı: İç Anadolu'da Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra kuvvetlenen kararsızlık kuvvetli yağışlara neden oluyor. 'Kırkikindi' yağışları diye adlandırılır. Peki, 40 ikindi yağmurları ne zaman başlar ve biter? Kırkikindi yağışı nedir?

2/4KIRKİKİNDİ YAĞIŞI NEDİR

KIRKİKİNDİ YAĞIŞI NEDİR?

Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.

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3/4KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir.

4/4KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDEN OLUR

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDEN OLUR?

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir. Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler. Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gök gürültülü fırtına meydana gelir. Tabii bunda düşey rüzgâr kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.

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