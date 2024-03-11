Trenlerde yaşayan genç şimdiye kadar 500 bin kilometre yol kat etti… ‘Yürüyüş için Alplere, şehrin koşuşturması için Berlin’e gidiyorum’

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17 yaşındaki Lasse Stolley sabah uyandığında doğrudan birçok insanın yüzüne bakıyor. Her gün sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar insanların arasında. Hiçbir zaman yerinde durmuyor, daima hareket halinde. Çünkü Alman genç, trenlerde yaşıyor. Geceleri tren koltuklarında uyuyor, gündüzleri diğer yolcularla çevrili şekilde bilgisayar programcısı olarak çalışıyor ve tüm ülkeyi dolaşıyor. Günde yaklaşık 1000 kilometre yok kat ediyor. Üstelik tüm bunları yıllık sınırsız tren kartını kullanarak yapıyor.

“Trende yaşarken mahremiyet diye bir şey söz konusu değil. Bununla bir sorunum yok çünkü yaşadığım bu hayatın pek çok avantajı var” diyen Stolley şunları söyledi: “Çok fazla özgürlük alanım var. Her gün nereye gitmek istediğime karar verebiliyorum. Alplere mi, büyük bir şehre mi yoksa deniz kenarına mı… Tamamen esnek biriyim. Canım denize gitmek isterse, sabahları kuzeye giden trene biniyorum. Büyük şehrin koşuşturmacasını özlediğimde ise Berlin ya da Münih'e giden bir aktarma arıyorum. Ya da bir yürüyüş gezisi için ekspres trenle Alplere gidiyorum.”

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RAYLAR ÜSTÜNDE 500 BİN KİLOMETRE

Stolley, sabahları uyandığında uygulama üzerinden tren bağlantılarına bakıyor, hava durumuna ve ruh haline göre nereye gideceğine karar veriyor. Çoğunlukla Rügen Adası’ndaki tatil beldelerinden biri olan Binz veya Almanya'nın en yüksek dağı Zugspitze gibi turistik bölgelere gitmeyi seven Stolley, “Sık sık kısa yürüyüşlere çıkıyorum çünkü egzersiz günlük hayatımın hemen hemen bir parçası. Berlin’e gittiğimde Duvar boyunca birkaç kilometre yürüyorum. Birkaç günde bir Frankfurt ve Münih'teyim” dedi.

17 yaşındaki genç şimdiye kadar Alman demiryolları üzerinden 500 bin kilometreden fazla yol kat etti. Bu, dünya etrafında yaklaşık 12 devire karşılık geliyor. 16 yaşındayken ebeveynlerinin Fockbek, Schleswig-Holstein'daki evini terk edip trende yaşamaya karar veren Stolley, bir YouTube belgeselinden esinlenerek tüm trenlerde ücretsiz seyahat imkânı sağlayan bir kart satın aldı. O zamandan beri trenlerle Almanya’da sınırsız seyahat ediyor ve hayatını bir blogda anlatıyor.

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Trende yaşama kararını Stolley şu sözlerle anlattı: “16 yaşındayken bir trende yaşamaya karar verdim. Okul günlerimi geride bırakmıştım ve tüm dünya bana açıktı. Bu yüzden 2022 yazında seyahat tutkuma teslim olmaya, ailemin evini geride bırakmaya ve büyük bir maceraya atılmaya karar verdim.”

Peki ailesi Stolley’in yaşam tarzı hakkında ne düşünüyor? Ebeveynleri, reşit olmayan oğullarının trenler ile seyahat ederek yaşayacağı fikrine başlangıçta şüpheyle yaklaşmış ve tepki göstermiş. Genç adam ailesini ikna etmek için çok uğraşmış. Bu ikna sürecini tamamladıktan sonra, anne ve babası işin yasal yönünü kontrol etmiş ve kabul etmişler. Ardından oğullarına eşyalarının çoğunu satmasında yardımcı olmuşlar ve şimdi ise kararını tamamen destekliyorlar. Odasını boşalttıktan ve eşyalarını sattıktan sonra Stolley, 8 Ağustos 2022'de ilk yolculuğuna çıktı.

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BİR SIRT ÇANTASIYLA YAŞIYOR

Lasse Stolley, “İlk aylar benim için zordu, her şeyin nasıl yürüdüğüne dair çok şey öğrenmem gerekiyordu” dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Geceleri trende neredeyse hiç uyuyamadım bu yüzden gündüzleri uyukluyordum. Trenleri kaçırdım, geç saatlerde ve karanlıkta garip tren istasyonlarında mahsur kaldım. Her şey hayal ettiğimden farklıydı. Ancak zamanla deneyimlerim bana trende hayatın nasıl işlediğini öğretti. Şimdi en önemli şeyin doğru organizasyon olduğunu biliyorum. Her akşam, gece trenine yetişmek zorundayım ve bazen tren beklenmedik şekilde gelmediği zaman hızlı bir şekilde yeniden program yapmak zorunda kalıyorum.”

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Stonley, trenlerde son derece minimalist bir hayat yaşıyor, tüm eşyalarını 36 litrelik bir sırt çantasında yanında taşıyor. Stolley'nin bu çok sınırlı alandan en iyi şekilde faydalanması gerekiyor. Çantasında gereksiz hiçbir yere yer yok; dört tişört, iki çift pantolon, bir boyun yastığı ve bir seyahat battaniyesi… Genç adam, en önemli şeyin ise dizüstü bilgisayarı ve gürültü önleyici kulakları olduğunu, bunların kendisine trende biraz mahremiyet sağladığını söyledi.

TRENDE YAŞAMAK YILLIK SADECE 8.500 EURO’YA MAL OLUYOR

Stolley'e göre trende yaşamanın maliyeti yılda 8.500 Euro. Bunun büyük bir kısmı, çok fazla kullanıldığında hızla yıpranan küçük ekipmanından kaynaklanıyor. Müzelere veya Stolley'in duş aldığı halka açık yüzme havuzlarına giriş ücretleri gibi daha küçük kalemler de var. Süpermarketten yiyecek satın alıyor ya da büyük tren istasyonlarındaki bekleme salonlarında yer alan büfelerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

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Gider tablosunun en masraflı kalemi ise Stolley'in 5.888 Euro'ya gençlik fiyatına satın aldığı, bir yıl geçerliliği olan birinci sınıf tren bileti. Ancak Stolley, ebeveynlerinin onu maddi olarak desteklemeye devam ettiğini söylüyor. Yine ailesi aracılığıyla sağlık sigortası var ve resmi olarak ebeveynlerinin yaşadığı adrese kayıtlı. Ayrıca bağımsız olarak uygulamalar geliştirerek kendi parasını kazanıyor.

‘HENÜZ YETERİNCE YER GÖRMEDİM’

Stolley zaman zaman trenlerdeki güvenlik konusunda endişelendiğini söyledi: “Gece trenlerinde eşyalarınıza çok dikkat etmelisiniz, onlardan pek çok şey çalınıyor. Bence hırsızlığı, şiddeti veya kabadayı yolcuları önleyecek yeterli güvenlik personeli eksikliği var” dedi.

Almanya'da daha ne kadar seyahat etmek ve her gün farklı bir yerde uyanmak istediğini de sözlerine ekleyen genç adam daha gidecek çok yolu olduğundan bahsetti ve ekledi: “Tren kartım altı ay daha geçerli. Henüz yeterince yer görmedim.”

Business Insider'ın 'Dieser 17-Jährige lebt mit der Bahncard 100 seit eineinhalb Jahren in den Zügen der Deutschen Bahn' başlıklı haberinden derlenmiştir.