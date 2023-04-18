TOGG şarj etme ücretleri ne kadar? TOGG şarj süresi ve şarj ücretleri bilgisi

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TOGG sahipleri 29 Mart'ta yapılan çekilişle TOGG sahipleri belli olmuştu. Araç hakkında bilgi almak isteyen pek çok vatandaş, öncelikle TOGG şarj ücreti ve TOGG kaç saatte şarj oluyor? gibi soruların yanıtına odaklandı. Başlangıç fiyatı 953 bin TL olan TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Peki, TOGG şarj etme ücretleri ne kadar? TOGG batarya ömrü kaç yıl? İşte, o konular hakkında bilgiler.

TOGG BATARYA ÖMRÜ NE KADAR?

TOGG otomobilinin pil ömrü en çok merak edilen konulardan birisi oluyor. Elektrikli otomobillerin batarya ömürleri ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da ortalama veriler baz alınıyor. Yapılan araştırmalara göre batarya ömürleri yaklaşık 160.000 kilometreye kadar uzayabiliyor. Yani bir aracın alındıktan 160.00 kilometreye kadar bataryalarının sorunsuz çalıştığı ifade ediliyor.

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TOGG T10X TEK ŞARJLA KAÇ KM GİDİYOR, KAÇ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR?

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salınımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

TOGG şarj ücreti NE KADAR?

Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un Şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

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88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli TOGG'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.