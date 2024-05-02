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Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi

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#Süper Lig#Süper Lig Ne Zaman Bitiyor#Süper Lig Bitiş Tarihi
Süper Lig ne zaman bitiyor İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 15:01

Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında başlamıştı. Mücadeleler 35. hafta karşılaşmasıyla devam ediyor. Birçok futbolsever ise son hafta maçlarının ne zaman oynanacağını sorguluyor. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte tarih detayı...

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Süper Lig 35. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Ligde ikinci devre 20. hafta müsabakalarıyla başlamıştı. Sezonun bitiş tarihi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre 2023-2024 Spor Toto Süper Lig sezonu 26 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1Galatasaray 3493+59
2Fenerbahçe 3489+58
3Trabzonspor 3458+15
4Başakşehir FK 3452+7
5Beşiktaş 3451+5
6Kasımpaşa 3449-3
7Çaykur Rizespor 3449-6
8Alanyaspor 3448+3
9Sivasspor 3448-4
10Antalyaspor 3445-3
11Adana Demirspor 3441+2
12Kayserispor 3440-9
13Samsunspor 3439-7
14MKE Ankaragücü 3438-3
15Fatih Karagümrük 3436-2
16Konyaspor 3436-14
17Gaziantep FK 3434-15
18Hatayspor 3433-10
19Pendikspor 3430-32
20İstanbulspor 3416-41
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