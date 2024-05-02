Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 sezonu bitiş tarihi

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Süper Lig 35. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Ligde ikinci devre 20. hafta müsabakalarıyla başlamıştı. Sezonun bitiş tarihi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre 2023-2024 Spor Toto Süper Lig sezonu 26 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|1
|Galatasaray
|34
|93
|+59
|2
|Fenerbahçe
|34
|89
|+58
|3
|Trabzonspor
|34
|58
|+15
|4
|Başakşehir FK
|34
|52
|+7
|5
|Beşiktaş
|34
|51
|+5
|6
|Kasımpaşa
|34
|49
|-3
|7
|Çaykur Rizespor
|34
|49
|-6
|8
|Alanyaspor
|34
|48
|+3
|9
|Sivasspor
|34
|48
|-4
|10
|Antalyaspor
|34
|45
|-3
|11
|Adana Demirspor
|34
|41
|+2
|12
|Kayserispor
|34
|40
|-9
|13
|Samsunspor
|34
|39
|-7
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|38
|-3
|15
|Fatih Karagümrük
|34
|36
|-2
|16
|Konyaspor
|34
|36
|-14
|17
|Gaziantep FK
|34
|34
|-15
|18
|Hatayspor
|34
|33
|-10
|19
|Pendikspor
|34
|30
|-32
|20
|İstanbulspor
|34
|16
|-41