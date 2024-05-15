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Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında biyografi bilgileri

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Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında Müge Anlının eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:40

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? sorusu son günlerin öne çıkan konularından oldu. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ve kariyeri sunucu Müge Anlı'nın evlilik yaşamasının akabinde gündeme geldi. Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında hayatlarını birleştirmişti. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli? İşte, Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında bazı bilgiler..

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Şinasi Yüzbaşıoğlu kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Sade bir nikah töreni ile dünya evine giren Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu çifti hayranları yakın markaja alınmıştı. Programında evleneceğini duyuran Müge Anlı, kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. Peki, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür.

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