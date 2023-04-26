Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (26 Nisan) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, (Sivas hariç) İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, ile Kars, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, beklenen yağışların Marmara ve Ege Bölgelerinin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde, bugün (Çarşamba) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa), Kıyı Ege ve Denizli ile Kütahya'nın batı ilçelerinde; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin'in iç, Osmaniye ve K.Maraş'ın batı kesimleri ile Adana ve Batı Akdeniz Bölümü'nün aralıklı ve yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Sivas hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 8°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 10°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 6°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 5°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu