GALATASARAY - LECCE CANLI İZLE || Galatasaray Lecce maçı saat kaçta hangi kanalda, şifreli mi? İşte GS Lecce maçı canlı yayın blgisi

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Galatasaray bu akşam yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam İtalya temsilcisi Lecce ile Avusturya'da karşılaşacak. Başta Galatasaray taraftararı olmak üzere sporseverler merak içerisinde karşılaşmanın saatini ve canlı yayın kuruluşunu araştırıyor. Peki, Galatasaray Lecce maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

GALATASARAY LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?



Avusturya Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

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Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30’da başlayacak. Müsabakayı D-Smart ve D-Smart Go naklen yayınlayacak.Galatasaray’ın hazırlık karşılaşmalarını yayınlayan Spor Smart, Galatasaray-Lecce maçı için 5 saatlik özel yayın yapacak. Saat 19.00’daki ‘Maça Doğru’ programında Berke Kosova, Mesut Aydın Kale ve Semih Sezerli izleyicilere stüdyodan, Serhan Türk stattan canlı bağlantılarla son durumu aktaracak. Saat 20.30’da başlayacak maçı Aykut Aydın anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. ‘Maçın Ardından’ programında da Galatasaray’ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.Avusturya’daki lk etap kampında LASK Kulübü’nün düzenlediği Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan G.Saray, burada oynadığı hazırlık maçlarında LASK’a 3-2, Fortuna Düsseldorf’a 5-2 mağlup olurken, Trencin’i 4-1 mağlup etmişti.

Avusturya’da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan Galatasaray’ın gol kralı süper yıldızı Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk’un tercihiyle ilk hazırlık maçlarında forma giymemişti. Taraftarın sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi’nin son iki hazırlık maçında takımdaki yerini alması bekleniyor. Icardı ile birlikte Galatasaray’ın emektar kalecisi kaptan Fernando Muslera’nın da ilk 11’de olması bekleniyor.İkinci etap kamp çalışmaları için milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz’ın da takıma katılmasıyla tam kadro Avusturya’ya giden Galatasaray’da yüzler gülüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un milli oyuncuların dönmesiyle birlikte son iki hazırlık maçında ideal 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor.