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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORHAN ŞEN İL İL SIRALADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün ve yarına dikkat çekti.

Bugün pazar İstanbul parçalı bulutlu 20C. Gece batısında yağmur olabilir. Yarın yağmurlu 17C. İzmir 25, Ankara yağmurlu 14C. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24C.

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İç Anadolu'nun güneyinde öğlenden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuvvetli yağış var. Yarın Marmara ve Karadeniz'de yağış var. Sıcaklık 2-3 derece azalacak. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı var.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Manisa, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli ile yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Karaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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YOZGAT 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) Artvin'in güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile ve yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı