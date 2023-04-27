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MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI (27 Nisan): ÖSYM 2023 MSÜ sonuç sorgulama ekranı (MSÜ sonucuna nasıl bakılır?)

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#Msü#Msü Sonuçları#Msü Sonuçları Sorgulama
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI (27 Nisan): ÖSYM 2023 MSÜ sonuç sorgulama ekranı (MSÜ sonucuna nasıl bakılır)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 11:36

MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı MSÜ sınavı sonrası değerlendirme işlemlerini yapan ÖSYM ilk etapta sınav sorularını erişime açtı. 2 Nisan tarihinde uygulanan MSÜ sınavının sonuçları ise beklenen tarih olan 27 Nisan'da erişime açılmış oldu. İşte, MSÜ sınav sonuçları ekranı

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MSÜ sınav sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sorgulama ekranını erişime açtı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınav 2023 yılında 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav sonuçları detayları

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27.04.2023 tarihine erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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MSÜ BÖLÜM PUAN TÜRLERİ

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.

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