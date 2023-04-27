MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI (27 Nisan): ÖSYM 2023 MSÜ sonuç sorgulama ekranı (MSÜ sonucuna nasıl bakılır?)

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MSÜ sınav sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sorgulama ekranını erişime açtı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınav 2023 yılında 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav sonuçları detayları
MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA
ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27.04.2023 tarihine erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
İşletme Yönetimi
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Savunma Hizmetleri
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
Gemi Makineleri İşletme
Elektrik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Deniz Ulaştırma İşletme
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)
Güvenlik ve Koruma
Elektrik
Hava Trafik Kontrol
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme
Lojistik
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar
Çalgı Bakım Onarım
Bando Subay Eğitimi
MSÜ BÖLÜM PUAN TÜRLERİ
Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.
Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.