MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI (27 Nisan): ÖSYM 2023 MSÜ sonuç sorgulama ekranı (MSÜ sonucuna nasıl bakılır?)

Haberin Devamı

MSÜ sınav sonuçları için açıklama yapan ÖSYM, sorgulama ekranını erişime açtı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınav 2023 yılında 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ sınav sonuçları detayları

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27.04.2023 tarihine erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Haberin Devamı

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ



İşletme Yönetimi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Savunma Hizmetleri

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ



Gemi Makineleri İşletme

Elektrik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Deniz Ulaştırma İşletme

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ



Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)

Güvenlik ve Koruma

Elektrik

Hava Trafik Kontrol

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bilgisayar Programcılığı

Elektronik Haberleşme

Lojistik

İnşaat Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER

Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

Bando Subay Eğitimi

MSÜ BÖLÜM PUAN TÜRLERİ

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.



Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.