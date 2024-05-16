Michael Schumacher ne zaman komaya girdi, öldü mü, yaşıyor mu? Michael Schumacher son durum bilgileri 2024

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2013 yılında geçirdiği bir kayak kazası sonucunda ciddi bir beyin yaralanması geçiren Michael Schumacher o zamandan bu yana tıbbi tedavi altında tutulmaktadır.. Ailesi, Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgileri gizli tutma kararı almıştır. Bu nedenle, Schumacher'in mevcut sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Schumacher, 19 yıllık kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes takımları için yarıştı.

2012 yılında emekli olan alman pilot, kariyeri boyunca toplam 91 yarış kazandı. Schumacher'in bu rekoru ise hala kırılabilmiş değil.