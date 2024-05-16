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Michael Schumacher ne zaman komaya girdi, öldü mü, yaşıyor mu? Michael Schumacher son durum bilgileri 2024

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#Michael Schumacher#Michael Schumacher Öldü Mü#Michael Schumacher Yaşıyor Mu
Michael Schumacher ne zaman komaya girdi, öldü mü, yaşıyor mu Michael Schumacher son durum bilgileri 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 16:55

Michael Schumacher son durumu ve sağlık durumundaki gelişmeler ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ferrari'nin efsanevi pilotlarından birisi olan Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu ciddi bir şekilde yaralanmış ve bazı fonksiyonlarını kaybetmişti. O günden bu yana tedavi altında tutulan Michael Schumacher, doktorlar tarafından Cenevre'deki evinde takip ediliyor. Peki, Michael Schumacher öldü mü, yaşıyor mu? İşte, o detaylar

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2013 yılında geçirdiği bir kayak kazası sonucunda ciddi bir beyin yaralanması geçiren Michael Schumacher o zamandan bu yana tıbbi tedavi altında tutulmaktadır.. Ailesi, Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgileri gizli tutma kararı almıştır. Bu nedenle, Schumacher'in mevcut sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

Schumacher, 19 yıllık kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes takımları için yarıştı.

2012 yılında emekli olan alman pilot, kariyeri boyunca toplam 91 yarış kazandı. Schumacher'in bu rekoru ise hala kırılabilmiş değil.

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