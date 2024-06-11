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Kurban kesecek kişi traş olabilir mi? Kurban Bayramında kurban kesmeden önce traş olunur mu?

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#Kurban Kesmek#Kurban Bayramı#Kurban 2024
Kurban kesecek kişi traş olabilir mi Kurban Bayramında kurban kesmeden önce traş olunur mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 13:32

Kurban kesecek kişi traş olabilir mi, sorusu Kurban Bayramı çerçevesinde merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinde kurban kesimi ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Peki Kurban kesecek kişi traş olabilir mi, Abdestsiz kurban kesilir mi? İşte Diyanet merak edilen konular hakkında diyanet bilgisi

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hacda kurban kesmek ve traş olmak başlığı altında konu açılmış fakat kurban bayramı için ayrıca bir husus belirtilmemiştir. Hacda Akabe cemresine taş atmak, kurban kesmek ve tıraş olmak arasında sırayı gözetmenin hükmü imamlar arasında ihtilaflıdır. Bu sıraya uymak Ebû Hanîfe’ye göre vaciptir, dolayısıyla sıralamanın bozulması, dem gerektirir. Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre ise sünnettir. Bu sıraya uyulmaması hâlinde herhangi bir ceza gerekmez (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 480, 505). Günümüzdeki zorluklar dikkate alındığında bu görüşle amel etmenin uygun olacağı söylenebilir.

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166).

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Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

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