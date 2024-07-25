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Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu)

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Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 10:31

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk edecek. Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.​​​​​ Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu Başakşehir La Fiorita maçı canlı izle bilgisi...

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir La Fiorita maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir La Fiorita maçı 25 Temmuz 2024 Perşembe saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu)

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- Rövanş 1 Ağustos'ta

Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

 

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