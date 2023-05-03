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Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 11:51

Kurban Bayramı tatili bu yıl da pek çok kişinin planlarında önemli bir yer tutacak. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı 2023 yılında hangi aya denk geliyor merak ediliyor. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Aynı zamanda kurban Bayramı en uzun tatilin yaşandığı resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı tarihi Diyanet takvimi...

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Kurban Bayramı ne zaman sorusu, yaz aylarına yaklaşılırken gündemde yer alıyor. 2023 yılının ilk dini bayramı Ramazan Bayramının ardından kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı gerçekleşecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023, hangi gün ve hangi aya denk geliyor? İşte, Diyanet takvimine göre 2023 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman 2023?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

 

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