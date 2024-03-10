Kraliyet ailelerine özel tasarımlar yapıyor... Dünyada bu işi yapan tek Türk kadın! Fiyatları dudak uçuklatıyor, bir yıl bile bekleyenler var

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Kadınların güzellik tutkularının en büyük yardımcılarından biridir takılar… Özellikle pırlanta takılar özel günlerde şık, dikkat çekici ve güzel görünmeye yardımcı olan en özel aksesuar olarak biliniyor. Son yıllarda pırlanta takılar dışında pek çok ürün de pırlantayla süsleniyor.



Dünyada bir elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıdaki girişimcinin bunda payı oldukça büyük… Onlardan biri de Sevgi Eren… Türkiye'de pırlanta eğitimi alan ve bir süre çalıştıktan sonra 10 yıl önce Dubai’ye yerleşen genç girişimci, kraliyet aileleri başta olmak üzere pırlanta tutkunu pek çok kişiye özel tasarımlar yapıyor.



‘HERKES PIRLANTA SATABİLİR AMA BEN HATIRA SATIYORUM’



Pırlantaya bakışının çok farklı olduğunu söyleyen Sevgi Eren, “Pırlantaya karşı hep bir ilgim vardı. 11 yıl önce Türkiye’de bu konu hakkında eğitim almaya karar verdim. O zamanlar bu eğitimler çok yaygın değildi. Daha sonra pırlanta özelinde kendimi daha da geliştirmek için Dubai’ye yerleştim. Dubai'de eğitimlerime devam ederken sektörün de içerisinde yer aldım. Şimdi ise sadece pırlanta değil sanat satıyorum diyebilirim” dedi.



Özel tasarım fikrinin ise alışılagelmişin dışına çıkmayı sevmesine bağlayan Eren, en büyük müşterilerinin Arap Yarımadası’ndaki kraliyet ailesi üyeleri olduğunu söyledi.



Eren, “Önce aile ile buluşuyorum. Hayat hikâyelerini dinliyorum ve ona göre tasarımlar oluşturuyorum. Herkes pırlanta satabilir ama ben hatıra satıyorum. İnsanların torunlarına bile bırakabilecekleri bir miras ortaya çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.





‘HESAP MAKİNESİNİ BİLE PIRLANTALAMAK İSTEYENLER VAR’

‘PARFÜM ŞİŞESİ BİLE PIRLANTALIYORUZ'

Fotoğraflar: Sevgi Eren



‘TABLOLARA İLGİ ÇOK FAZLA’

‘BİR SENE SONRASINI BEKLEYENLER VAR'

Çok ilginç isteklerle de karşılaştığını söyleyen Sevgi Eren, “Örneğin biri hesap makinası pırlantalamak istediğini söyledi, çok şaşırmıştım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:“Bir gün bir kişi bana ulaştı ve hesap makinası pırlantalamak istediğini söyledi. “Ne yapacaksınız bunu?” diye sorduğumda ise ilginç bir hikâye ile karşılaştım. Bu beyefendi ticaretle uğraşan biri… Zamanında sektöre kendisine el uzatan bir büyüğünün ona verdiği hesap makinesiyle adım atmış. İşi onun yanında öğrenmiş ve hediye edilen hesap makinasına kendince özel anlamlar yüklemiş. Yani uğurlu olarak görmeye başlamış. Benden hesap makinasını daha özel hale getirmemi istedi. Üzerinde konuştuk ve altından pırlantalı hesap makinesi ortaya çıkardık.”’Yakın zamanda golf topunu da pırlantaladığını söyleyen Sevgi Eren,dedi.Dubai kralının tablosuna ilginin çok fazla olduğunu söyleyen Sevgi Eren,ifadelerini kullandı.İlk başlarda tasarımlarının bu kadar talep göreceğini düşünmediğinin altını çizen Eren,dedi.