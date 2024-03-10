Kraliyet ailelerine özel tasarımlar yapıyor... Dünyada bu işi yapan tek Türk kadın! Fiyatları dudak uçuklatıyor, bir yıl bile bekleyenler var

Kadınların güzellik tutkularının en büyük yardımcılarından biridir takılar… Özellikle pırlanta takılar özel günlerde şık, dikkat çekici ve güzel görünmeye yardımcı olan en özel aksesuar olarak biliniyor. Son yıllarda pırlanta takılar dışında pek çok ürün de pırlantayla süsleniyor. ‘HESAP MAKİNESİNİ BİLE PIRLANTALAMAK İSTEYENLER VAR’
Dünyada bir elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıdaki girişimcinin bunda payı oldukça büyük… Onlardan biri de Sevgi Eren… Türkiye'de pırlanta eğitimi alan ve bir süre çalıştıktan sonra 10 yıl önce Dubai’ye yerleşen genç girişimci, kraliyet aileleri başta olmak üzere pırlanta tutkunu pek çok kişiye özel tasarımlar yapıyor.
‘HERKES PIRLANTA SATABİLİR AMA BEN HATIRA SATIYORUM’
Pırlantaya bakışının çok farklı olduğunu söyleyen Sevgi Eren, “Pırlantaya karşı hep bir ilgim vardı. 11 yıl önce Türkiye’de bu konu hakkında eğitim almaya karar verdim. O zamanlar bu eğitimler çok yaygın değildi. Daha sonra pırlanta özelinde kendimi daha da geliştirmek için Dubai’ye yerleştim. Dubai'de eğitimlerime devam ederken sektörün de içerisinde yer aldım. Şimdi ise sadece pırlanta değil sanat satıyorum diyebilirim” dedi.
Özel tasarım fikrinin ise alışılagelmişin dışına çıkmayı sevmesine bağlayan Eren, en büyük müşterilerinin Arap Yarımadası’ndaki kraliyet ailesi üyeleri olduğunu söyledi.
Eren, “Önce aile ile buluşuyorum. Hayat hikâyelerini dinliyorum ve ona göre tasarımlar oluşturuyorum. Herkes pırlanta satabilir ama ben hatıra satıyorum. İnsanların torunlarına bile bırakabilecekleri bir miras ortaya çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.
Çok ilginç isteklerle de karşılaştığını söyleyen Sevgi Eren, “Örneğin biri hesap makinası pırlantalamak istediğini söyledi, çok şaşırmıştım” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Bir gün bir kişi bana ulaştı ve hesap makinası pırlantalamak istediğini söyledi. “Ne yapacaksınız bunu?” diye sorduğumda ise ilginç bir hikâye ile karşılaştım. Bu beyefendi ticaretle uğraşan biri… Zamanında sektöre kendisine el uzatan bir büyüğünün ona verdiği hesap makinesiyle adım atmış. İşi onun yanında öğrenmiş ve hediye edilen hesap makinasına kendince özel anlamlar yüklemiş. Yani uğurlu olarak görmeye başlamış. Benden hesap makinasını daha özel hale getirmemi istedi. Üzerinde konuştuk ve altından pırlantalı hesap makinesi ortaya çıkardık.”‘PARFÜM ŞİŞESİ BİLE PIRLANTALIYORUZ'
’Yakın zamanda golf topunu da pırlantaladığını söyleyen Sevgi Eren, “Golf topu kişinin dedesinden kalmaymış. Biraz uğraştığımız bir iş olmuştu ama ortaya güzel bir çalışma çıktı. Golf topu dışında pırlantadan futbol topu da tasarladım, motosiklet kaskı da yaptım. En çok da parfüm şişesi tasarımı isteniyor. Araplar, Arap yağından oluşan parfümü çok seviyorlar. Ben de bunu pırlanta şişesi içerisine tasarladım. Hem kolye olarak hem de parfüm olarak kullanıyorlar”
dedi.Fotoğraflar: Sevgi Eren
‘TABLOLARA İLGİ ÇOK FAZLA’
Dubai kralının tablosuna ilginin çok fazla olduğunu söyleyen Sevgi Eren, “Bu tablodan ne kadar yaptığımın sayısını hatırlamıyorum. Sıklıkla sipariş geliyor. Dubai halkı krallarına çok düşkün. Aşırı derecede seviyorlar. Sevgilerini göstermek için bu tablolardan alıp evlerinin baş köşelerine asıyorlar. Biraz da pahalı bu tablolar ama ona rağmen alıyorlar. Bir tablonun yapımı boyutuna göre değişiyor ama en az üç ay sürüyor. Bu tabloları partnerimle birlikte mikro pırlantalar ile çalışarak oluşturuyoruz”
ifadelerini kullandı.‘BİR SENE SONRASINI BEKLEYENLER VAR'
İlk başlarda tasarımlarının bu kadar talep göreceğini düşünmediğinin altını çizen Eren, “Şimdilerde bir sene sonrası bekleyenler bile var. Tabloların fiyatları da genel olarak 5-6 milyon arasında değişiyor. Diğer ürünler de 200-300 bin liradan başlayıp tasarıma göre milyonları buluyor”
dedi.