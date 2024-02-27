Kolesterole ve kalbe iyi geliyor: Atlantik diyeti ile tanışın... 'Akdeniz diyetini tahtından edebilir'

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İspanya’da Santiago de Compostela Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmada, 231 ailenin beslenme alışkanlıkları incelendi. 574 kişinin katıldığı çalışmada 121 aile Atlantik diyetiyle beslenirken, 110 aile ise gündelik yeme alışkanlıklarını sürdürdü.



Araştırmanın başlangıcında ve altı ay sonra katılımcıların beslenme biçimi, fiziksel aktivitesi, ilaç kullanımı ve diğer değişkenlere ilişkin veriler toplandı. Ayrıca bilim insanları katılımcıların bel çevresini, trigliserit (kanda yer alan bir tür yağ) seviyelerini, HDL kolesterol seviyelerini, kan basıncını ve açlık şekeri seviyelerini de ölçtü.

Sonuç olarak bilim insanları, Atlantik diyetinin yüksek tansiyon, yüksek trigliserit seviyeleri veya yüksek açlık şekeri düzeylerinde önemli etki yaratmadığını fakat bel çevresi ölçümlerini iyileştirdiğini, özellikle HDL kolesterol seviyesini düzelttiğini aktardı. HDL ise atardamarlarda fazla plak oluşumuna yol açan kolesterolü vücuttan uzaklaştırdığı için halk arasında iyi kolesterol olarak biliniyor.



KOLESTEROLE YARDIMCI VE GÖBEKTEKİ YAĞLANMAYI ORTADAN KALDIRIYOR

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Berna Arslan, “Ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, Atlantik diyeti kolesterole yardımcı oluyor ve göbekteki yağlanmayı ortadan kaldırabiliyor” dedi.



Akdeniz ve Atlantik diyetleri arasındaki farklılığa da değinen Arslan, “Aslında ikisi de hemen hemen benzer besin gruplarını içeriyor. Bunlar ağırlıklı olarak topraktan yetişen besinler ve sağlıklı yağlar. Ancak iki diyet arasındaki temel fark, Atlantik diyetinde kırmızı et tüketimine biraz fazla izin verilmesi” ifadelerini kullandı.





KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTABİLİR

Atlantik diyetinin kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini vurgulayan Berna Arslan, “Diyetin doymuş yağ oranı düşük. Özellikle antioksidan, mineraller, lif ve balıkta bulunan Omega 3 gibi sağlıklı yağlar açısından zengin... Bu özellikler diyetin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini gösteriyor” dedi.



ATLANTİK DİYETİ HANGİ BESİNLERİ İÇERİYOR?

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“Atlantik diyetinin genel olarak odak noktası mevsimlik ve minimum düzeyde işlenmiş yerel taze yiyecekler” diyen Diyetisyen Berna Arslan, “Diyetin temel ögeleri arasında meyveler, sebzeler, tam tahıllı besinler, patates, fasulye, zeytinyağı, baklagiller, balık ve diğer deniz ürünleri, süt, peynir, kurutulmuş meyveler, kuruyemişler özellikle de kestane bulunuyor. Diyetin temel amacı taze besinlere odaklanmak olduğundan kızartmalar, işlenmiş besinler ve paketli gıdalar yasaklılar arasında yer alır” dedi ve günlük beslenme örneği paylaştı:

-- Sabah yumurta, peynir ve söğüşle güne başlanabilir.

-- Gün ortasında nişasta içeriğinden daha zengince olan tatlı patates yemeği yanında haşlanmış sebzeler yenebilir.

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-- Akşam yemeği olarak da güveçte yapılmış limonlu ve sarımsaklı balık ve sebze yemeği, yanında kuruyemişlerle lezzetlendirilmiş salata eklenebilir.







DİYETİN PÜF NOKTASI, HAŞLAMA VE GÜVEÇTE PİŞİRME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

Beslenme Uzmanı Michelle Routhenstein, Daily Mail’e yaptığı açıklamada Atlantik diyetinin Akdeniz diyetini tahtından edebileceğini söylüyor ve bu beslenme şeklinde daha çok haşlama ve güveçte pişirme gibi tekniklere ağırlık verildiğine dikkat çekiyor. Peki bu teknikler nasıl artılar sağlıyor olabilir?



Bu soruya “Güveçte ve haşlama yöntemiyle yapılan yemeklerde, yemeklerin kap içerisinde kendi suyu ile yavaş pişirilmesi, vitamin ve mineral içeriğini daha fazla korur. Bu nedenle Atlantik diyetinde buna çok önem veriliyor” cevabını veren Berna Arslan, şu önemli bilgilerin altını çizdi:

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“Bu yöntem, çok az yağ kullanılmasından dolayı diğer pişirme yöntemlerine göre çok sağlıklıdır. Çünkü sindirimi daha kolay hale getirir. Ayrıca bu yöntem pişirmede meydana gelebilecek olumsuzlukları da en aza indirir. Aynı zamanda insan sağlığına zararı olmayan killi topraktan yapılmış olan güveçler, yemeklerin lezzetine de büyük katkı sağlıyor.”







ATLANTİK DİYETİ KİLO VERME KONUSUNDA NE KADAR İDDİALI?

Berna Arslan, “Kilo verme süreci tamamen kişiye odaklı bir durumdur. Kişinin yaşı, metabolizma hızı, genetik faktörleri ne kadar kilo verebileceğini etkiler. Ancak sağlıksız beslenen kişiler için diğer diyetlere göre Atlantik diyeti kolay uygulanabilir yöntem. Bu sayede ideal kiloya ulaşmak daha kolay olacaktır” dedi.



Fotoğraflar: iStock

