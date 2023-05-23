Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları

Güncelleme Tarihi:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için süreç başladı. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.
UNVAN
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI
ÖĞRENİM DURUMU
MEZUN OLUNAN BÖLÜM
KPSS PUAN TÜRÜ
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
Üniversitelerin Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Web Tasarımı ve Kodlama, Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.
Gemici
20
Ön lisans
Ön lisans mezunu olmak.
KPSSP93
Açıklama 1- Kuruluşa gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşa yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
9 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu (Lisans)
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI
ÖĞRENİM DURUMU
KPSS PUAN TÜRÜ
DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
İkinci Kaptan
4
Lisans
Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSSP3
İkinci Mühendis
4
Lisans
Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
KPSSP3
Açıklama 1- Kuruluşa gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşa yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.