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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları

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#Kıyı Emniyeti#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü#Kıyı Emniyeti Müdürlüğü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alımı yapıyor Başvuru şartları ve detayları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 09:52

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Mühendis, Tekniker, gemici, yağcı personeli kadrolarında istihdam sağlayacak olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı sürecini İŞKUR aracılığıyla yürütecek. İşte, İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru detayları

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için süreç başladı. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

UNVAN

TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN BÖLÜM

KPSS PUAN TÜRÜ

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR


Tekniker


1


Ön lisans


Üniversitelerin Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Web Tasarımı ve Kodlama, Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.


KPSSP93

 

  • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. Aşağıdaki alanlardan en az birinde genel bilgi sahibi olmak.

  • Nesne tabanlı programlama, analiz ve tasarım,

  • RDBMS veri tabanları,

  • Raporlama araçlarından (Active Report,Crystal Report vb) en az biri,

  • SOAP, REST, WCF Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde entegrasyon yapabilmek,

  • Temel seviyede SQL bilgisi,

  • Entity Framework konusunda temel bilgi,

  • Sorun tespit ve problem çözme yeteneği,

  • Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve temel optimizasyonu,

  • Windows IIS veya Linux nginx,

  • ERP işleyiş, mantık ve mimarisi,

  • .Net Framework ve/veya .net Core ile geliştirme,

  • TFS, Git,GitLab gibi doküman ve kod barındırma platformları,

  • Analiz dokümanları oluşturup süreçleri yürütme,

  • Frontend konusunda (javascript ve/veya frameworkler) konusunda temel bilgi.

  • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.

  • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.



Tekniker



1



Ön lisans

Üniversitelerin Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Web Tasarımı ve Kodlama, Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Bilgisayar bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.



KPSSP93

  • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. Aşağıdaki alanlardan en az birinde genel bilgi sahibi olmak.

  • İz Kayıtları (Log) Yönetimi,

  • Kimlik Yönetimi Sistemleri,

  • Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,

  • Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,

  • Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,

  • Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,

  • Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,

  • Kurumsal Sunucu Yönetimi Servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (DNS, DHCP, LDAP)

  • Linux İşletim Sistemlerinden herhangi birinin /Windows işletim sistemi yönetimi,

  • VMware vSphere ESXi, Windows Hyper-V Sanallaştırma Platformu,

  • Network ürünleri ve Firewall cihazlarının yönetimi,

  • Donanımsal Sunucu ve depolama ünitesi yönetimi,

  • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.

  • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Gemici

20

Ön lisans

Ön lisans mezunu olmak.

KPSSP93

  • Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

  • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

  • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

  • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.


Yağcı


21


Ön lisans


Ön lisans mezunu olmak.


KPSSP93

 

  • Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

  • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

  • Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.

  • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

  • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar. hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

 

Açıklama 1- Kuruluşa gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşa yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

  • Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


 

9 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu (Lisans)

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.


UNVAN

TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI

ÖĞRENİM DURUMU


MEZUN OLUNAN BÖLÜM

KPSS PUAN TÜRÜ

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR



Mühendis



1



Lisans

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.



KPSSP3

  • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi sahibi olmak;

  • Sızma ve zafiyet tarama,

  • Yazılım ve Sistem Güvenliği,

  • İz Kayıtları (Log) Yönetimi,

  • Kimlik Yönetimi Sistemleri,

  • Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,

  • Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,

  • Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,

  • Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,

  • Network Security Auditing,

  • Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,

  • Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,

  • Siber risk tespiti ve değerlendirmesi

  • Kurumsal Sunucu Yönetimi Servisleri (DNS, DHCP, LDAP)

  • Linux İşletim Sistemlerinden herhangi birinde /Windows işletim sistemi yönetimi,

  • VMware vSphere ESXi, Windows Hyper-V Sanallaştırma Platformu yönetimi,

  • Network ürünleri ve Firewall cihazlarının yönetimi,

  • Donanımsal Sunucu ve depolama ünitesi yönetimi,

  • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan aday hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan aday İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İkinci Kaptan

4

Lisans

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSSP3

  • En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

  • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

  • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

  • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İkinci Mühendis

4

Lisans

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSSP3

  • En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.

  • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.

  • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak

  • Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

  • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

  • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

  • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

  • Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

 

Açıklama 1- Kuruluşa gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşa yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

  • Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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