Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları



UNVAN TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN BÖLÜM KPSS PUAN TÜRÜ DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR





Mühendis



1



Lisans Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.



KPSSP3 İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi sahibi olmak;

Sızma ve zafiyet tarama,

Yazılım ve Sistem Güvenliği,

İz Kayıtları (Log) Yönetimi,

Kimlik Yönetimi Sistemleri,

Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,

Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,

Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,

Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,

Network Security Auditing,

Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,

Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,

Siber risk tespiti ve değerlendirmesi

Kurumsal Sunucu Yönetimi Servisleri (DNS, DHCP, LDAP)

Linux İşletim Sistemlerinden herhangi birinde /Windows işletim sistemi yönetimi,

VMware vSphere ESXi, Windows Hyper-V Sanallaştırma Platformu yönetimi,

Network ürünleri ve Firewall cihazlarının yönetimi,

Donanımsal Sunucu ve depolama ünitesi yönetimi,

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan aday hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan aday İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İkinci Kaptan 4 Lisans Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. KPSSP3 En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.