Çaykur Rizespor 2-2 MKE Ankaragücü / Maç sonucu

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 38 puana çıkaran MKE Ankaragücü, 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 49 puanla 7. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Çaykur Rizespor atağında Akintola’nın Ankaragücü savunması ile girdiği mücadele sonucunda seken topu önünde bulan Shelvey’in vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

7. dakikada Varesanovic’ten aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich’in vuruşunda kaleci Bahadır yatarak topu uzaklaştırdı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla çizgiye kadar inen Ibrahim Olawoyin’in ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Gaich’in şutunda top filelerle buluştu. 1-0

33. dakikada Çaykur Rizespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey’in ceza sahası içine gönderdiği ortada Olawoyin topa kayarak vurdu ve meşin yuvarlak ikinci kez filelerle buluştu. 2-0

57. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Rijad Bajic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada Bajic’in pasında topla buluşan Chatzigiovannis’in ceza sahası dışından şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

82. dakikada Efkan’ın ara pasında Chatzigiovannis’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Tarık’ta kaldı.

90+8. dakikada sol kanattan Pedrinio’nun kullandığı köşe atışında Garry Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2



Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 75), Taha Şahin, Husniddin Aliqulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola (Gustavo dk. 75), Dal Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 68), Altin Zeqiri (Anıl Yaşar dk. 90+2), Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 75)

Yedekler: Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Oumar Diouf, Mame Mor Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mert Çetin, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci (Pedrinio dk. 61), Christian Bassogog, Alexis Flips (Garry Rodrigues dk. 87), Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas (Chatzigiovannis dk. 46), Ali Sowe (Rijad Bajic dk. 46)

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Hayrullah Bilazer, Ali Kaan Güneren, Federico Macheda

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Adolfo Gaich (dk. 25), Olawoyin (dk. 33) (Çaykur Rizespor), Rijad Bajic (dk. 60), Garry Rodrigues (dk. 90+8) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Muammer Sarıkaya, Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Ali Sowe, Christian Bassogog, Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü)