Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla bu pazar uyguladı. EKPSS 2024 ne zaman sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. EKPSS sınavı sonrası soru ve cevapları yayınlandı. İşte EKPSS soruları ve cevap anahtarı 2024...