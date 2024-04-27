×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

EKPSS SORU KİTAĞÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI KAĞIDI 2024 PDF ÇIKTI EKRANI || ÖSYM EKPSS soru kitapçığı ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir, sorgulanır? EKPSS 2024 sınav cevapları yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#EKPSS#EKPSS Soruları Ve Cevapları#EKPSS Soruları Ve Cevap Anahtarı 2024
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 21:29

EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından erişime açıldı. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan Pazar günü tek oturumda tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan sınav 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Adaylar elde ettikleri puan doğrultusunda açılan kadrolara iki yıl boyunca tercih başvurusunda bulunabiliyor. EKPSS cevap anahtarı ile sınava katılan adaylar, doğru ve yanlış cevap sayısını kontrol edebilecek. Peki, EKPSS soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir? EKPSS soruları ve cevap anahtarı 2024 sorgulama ekranı...

1/4EKPSS SORU KİTAĞÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI KAĞIDI 2024 PDF ÇIKTI EKRANI || ÖSYM EKPSS soru kitapçığı ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir, sorgulanır EKPSS 2024 sınav cevapları yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla bu pazar uyguladı. EKPSS 2024 ne zaman sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. EKPSS sınavı sonrası soru ve cevapları yayınlandı. İşte EKPSS soruları ve cevap anahtarı 2024...

2/4EKPSS SINAV CEVAP ANAHTARI EKRANI

EKPSS SINAV CEVAP ANAHTARI EKRANI

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Nisan 2024 tarihinde saat 12.20'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

EKPSS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON HABERLER

3/4EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.”

4/4EKPSS SORU KİTAĞÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI KAĞIDI 2024 PDF ÇIKTI EKRANI || ÖSYM EKPSS soru kitapçığı ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir, sorgulanır EKPSS 2024 sınav cevapları yayınlandı
Haberle ilgili daha fazlası:
#EKPSS#EKPSS Soruları Ve Cevapları#EKPSS Soruları Ve Cevap Anahtarı 2024

EN SON HABERLER