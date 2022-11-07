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Kanlı Ay Tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Kanlı Ay Tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek Türkiyeden izlenebilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 12:26

Kanlı Ay Tutulması, bilim insanları ve astronomiye ilgi duyan pek çok kişinin yakın takibinde olacak. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın akabinde kısa zaman içerisinde ikinci bir tutulma olayına daha şahitlik edecek olan vatandaşlar, öğle saatlerinde tutulmayı gözlemleyebilecek. Peki, Kanlı Ay Tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? İşte, tutulma hakkında detaylı bilgiler

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Tam Ay Tutulmasının farklı bir ifadesi olan Kanlı Ay Tutulması, Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarından izlenebilecek. Tutulma Türkiye saati ile 11.02’de Ay’ın yarı gölgeye girmesiyle başlıyor. Tam tutulma 13.17 ile 14.42 arasında gerçekleşiyor. Tutulma 16.56’da Ay’ın yarı gölgeden çıkması ile sona eriyor.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 yılının ikinci ay tutulması ise 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

Kanlı Ay Tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek Türkiyeden izlenebilecek mi

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için net bir şekilde gözlemlenemeyecek.

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Kanlı Ay Tutulması NEDİR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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