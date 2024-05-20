İztuzu Plajı nerede, nasıl gidilir? İztuzu Plajı ücretsiz mi? İşte, Muğla İztuzu Plaşı giriş ücreti

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İztuzu sahili dev kaplumbağalar Caretta Carettalar ile dünyaca ünlenmiştir. Kumsalın bir ucunda İstuzu Plajı tesisleri, öteki ucunda da Dalyanağzı Günübirlik Plaj tesisleri yer almaktadır. Kumsal kilometrelerce uzanmaktadır. İstuzu Plajı'na Dalyan’dan karayoluyla ulaşılıyor. Dalyan’dan çıkan asfalt yol deltayı, Sülüngür kıyısını izleyerek köylerden geçerek plaja inmektedir. Plaja yaklaştıkça yükselen yol üzerinde fotoğraf çekmeye uygun açıklıklar vardır. Tüm deltayı ve kumsalı içine alan bir panoramadır bu. Dalyan Ağzı Plajı'na ise Dalyan’dan kalkan dolmuş tekneler götürmektedir. Caretta caretta türü dev kaplumbağalar, yumurtlamaya İstuzu kumsalına gelmektedir. İztuzu Plajı nerede, nasıl gidilir? İztuzu Plajı ücretsiz mi? İşte, İztuzu Plajı giriş ücreti

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İztuzu Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Muğla'nın Dalyan Beldesi’ne bağlı olarak bulunan İztuzu Plajı oldukça faklı olan bir plajdır. Plaja karadan ve deniz üzerinden ulaşım yapılmaktadır. Plaja giden tekne dolmuşlar ve minibüsler bulunur. Sabah saat 09.30’dan itibaren tekne dolmuşlar hizmet verir. Araçlarda doldukça hareket eden tekne dolmuşlar Dalyan merkezden İztuzu Plajı’na hareket eder. Plajdan geri dönüş ise saat 18.00’a kadar sürmektedir. İztuzu Plajı’na minibüsle de gidilmektedir. Dalyan PTT'nin yanından kalkan minibüslere binilerek 20 dakika sonra İztuzu Plajı’na ulaşmak mümkündür.

Kumsalın gerisinde kalan İstuzu ve Dalyanağzı Plaj tesislerinde kabinler ve soğuk birşeyler içebileceğiniz büfeler vardır ve şemsiye de kiralanabilmektedir. Ancak şemsiyelerin yumurtalara zarar vermemesi için önlem de alınmaktadır. İztuzu Dalyan Ağzı Plajına kanaldan da sürekli sefer yapan motorlarla gidebilirsiniz. Göl suyunu denize bağlayan küçük bir doğal kanal kumsalı boydan boya bölmektedir. Denize girip, kumsalda güneşlendikten sonra öbür yanda gölün tatlı suyuyla duş yapabilirsiniz. Hem tuzlu, hem de tatlı suda yüzebilmek çok keyiflidir.

İztuzu Caretta Caretta'ların ötesinde bir doğa harikasıdır. Bulmaca labirentlerinde gördüğünüz türden müthiş bir görünümü vardır. Sanki denize uzanan 5 bin 400 metrelik bir kumdan ok, sazlıklar eşliğinde dolana dolana gitmektedir. Bu arada tekrar hatırlatalım; Dalyan kanallarında hemen her mevsim boyu 1 metreyi bulan kaplumbağalar görebilirsiniz. Nil Kaplumbağaları olarak bilinen bu türün Caretta Caretta’larla ilgisi yok. Ayakları tırnaklıdır ve balıkla beslenirler.

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İztuzu Plajı Giriş Ücreti

İztuzu Plajı’na yaya olarak girmek ücretsiz olmakla birlikte, plaja araçla girerken ücret tarifesi uygulanıyor. Motorsiklet 30 TL Otomobil 100 TL Minibüs 120 TL Otobüs 200 TL