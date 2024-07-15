Galatasaray - F.Düsseldorf maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - F.Düsseldorf hazırlık maçı canlı izle!

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Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray yeni sezonun ilk hazırlık maçında LASK Linz ile mücadele etti ve sahadan mağlup ayrıldı. Son şampiyon ikinci sınavını da F.Düsseldorf karşısında verecek. İşte Galatasaray - F.Düsseldorf maçı canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY-F.DUSSELDORF HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ikinci hazırlık maçını F.Düsseldorf ile oynayacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele sadece D-Smart ve D-Smart GO’da canlı olarak yayınlanacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Düsseldorf maçının ardından 3 karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.