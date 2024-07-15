Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İl il hava durumu tahminleri yayınlandı... Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu, Karabük ve Çankırı İlleri ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu

MANİSA 26°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 27°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ÇANKIRI 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyt ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı,Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık