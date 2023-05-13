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İstanbul (2. bölge) Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul (2. bölge) milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul (2. bölge) milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

İSTANBUL (2. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL (2. BÖLGE) 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

İstanbul (2. bölge) toplam seçmen sayısı: 3.044.957

Kullanılan oy: 2.657.989

Geçerli oy: 2.695.729

2023 İSTANBUL (2. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, İstanbul (2. bölge) 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 İSTANBUL (2. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 SÜLEYMAN SOYLU

2 HALİT YEREBAKAN

3 RABİA İLHAN

4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL

5 MUSTAFA DEMİR

6 İSMAİL EMRAH KARAYEL

7 ZAFER SIRAKAYA

8 BÜŞRA PAKER

9 SEVAN SIVACIOĞLU

10 DERYA AYAYDIN

11 ADEM YILDIRIM

12 SENA NUR ÇELİK

13 AHMET BİLAL KIYMAZ YÜKSEK

14 HÜSEYİN EROĞLU

15 ENES EMİNOĞLU

16 AHMET HAMDİ ÇAMLI

17 EMRE USTAOSMANOĞLU

18 ŞEVKİ ŞAR

19 CAHİT ALTUNAY

20 ÖMER FUAT GÜNDAY

21 ORHAN NARİN

22 SELÇUK KAR

23 KEMAL OĞUZ KIDİL

24 FERŞAT YILDIRIM

25 ECRİN NAZLI İNAN

26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

27 BEŞİR AÇIKÇA

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İSTANBUL (2. BÖLGE) 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 NAMIK TAN

2 YUNUS EMRE

3 GÖKAN ZEYBEK

4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU

5 MUSTAFA KAYA

6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ

7 İSA MESİH ŞAHİN

8 EVRİM RIZVANOĞLU

9 BERNA SUKAS

10 FUAT YILDIRIM

11 ONUR AYDIN YÜKSEK

12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ

13 SONER ÖZİMER YÜKSEK

14 MEHMET ALİ YÜKSEL

15 ŞABAN KARAASLAN

16 ELMAS ARUS

17 MUHARREM NACİ TEMİZ YÜKSEK

18 SEVİM YALINKILIÇ

19 GÖZDE FİL

20 BÜLENT ÜTEBAY

21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER

22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI

23 ALİ ARMAN

24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ

25 ÖZGÜR NEMUTLU

26 EZGİ PEKŞEN

27 REFİK ERSİN EROĞLU

İSTANBUL (2. BÖLGE) 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUĞBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

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İSTANBUL (2. BÖLGE) 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

2 MEHMET SELİM ENSARİOĞLU

3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM

4 ECE GÜNER

5 HATİCE CEREN YILMAZ

6 HATİCE KAYALI

7 MÜJDAT ÖZTÜRK

8 MUSTAFA YAZICI

9 ABDULLAH ŞALCI

10 ALİ ÇELİK

11 FİSUN MEHLİKA TOCA

12 YILDIRAN ÖZEL

13 ALİ AKGÜN

14 ERİŞ CESUR

15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

16 ERHAN ÖZKAN

17 BİLAL UZUN

18 GÖKHAN KARGI

19 HASAN HOŞBEN

20 RAİF GÜLER

21 ASLIHAN ELİBOL

22 YILMAZ DAĞDELEN

23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

24 NAZLI ASPAY SENER

25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ

26 ARZU BAŞKAN

27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (2. BÖLGE) KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, İstanbul’un 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde İstanbul (2. bölge) ilinden 28 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (2. BÖLGE)’DAN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

SÜLEYMAN SOYLU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FATMA BETÜL SAYAN KAYA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

VOLKAN BOZKIR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ABDULLAH GÜLER- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HASAN TURAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SERAP YAŞAR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AZİZ BABUŞCU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ŞİRİN ÜNAL- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

CANAN KALSIN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AHMET HAMDİ ÇAMLI- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MARKAR ESEYAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MUSTAFA DEMİR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İFFET POLAT- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

CELAL ADAN- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

CEMAL ÇETİN- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

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AHMET ŞIK- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

OYA ERSOY- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

HÜDA KAYA- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

KADRİ ENİS BERBEROĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

AYKUT ERDOĞDU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

YÜKSEL MANSUR KILINÇ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

YUNUS EMRE- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GÖKAN ZEYBEK- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ALİ ŞEKER- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ÜMİT ÖZDAĞ- İYİ PARTİ

FATİH MEHMET ŞEKER- İYİ PARTİ

HANGİ ZARFLAR GEÇERLİ?

Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.