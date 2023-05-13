Güncelleme Tarihi:
İstanbul (2. bölge) Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul (2. bölge) milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul (2. bölge) milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...
İSTANBUL (2. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL (2. BÖLGE) 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI
İstanbul (2. bölge) toplam seçmen sayısı: 3.044.957
Kullanılan oy: 2.657.989
Geçerli oy: 2.695.729
2023 İSTANBUL (2. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İşte, İstanbul (2. bölge) 2023 milletvekili adayları isim listesi;
AK PARTİ 2023 İSTANBUL (2. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 SÜLEYMAN SOYLU
2 HALİT YEREBAKAN
3 RABİA İLHAN
4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
5 MUSTAFA DEMİR
6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
7 ZAFER SIRAKAYA
8 BÜŞRA PAKER
9 SEVAN SIVACIOĞLU
10 DERYA AYAYDIN
11 ADEM YILDIRIM
12 SENA NUR ÇELİK
13 AHMET BİLAL KIYMAZ YÜKSEK
14 HÜSEYİN EROĞLU
15 ENES EMİNOĞLU
16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
17 EMRE USTAOSMANOĞLU
18 ŞEVKİ ŞAR
19 CAHİT ALTUNAY
20 ÖMER FUAT GÜNDAY
21 ORHAN NARİN
22 SELÇUK KAR
23 KEMAL OĞUZ KIDİL
24 FERŞAT YILDIRIM
25 ECRİN NAZLI İNAN
26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
27 BEŞİR AÇIKÇA
İSTANBUL (2. BÖLGE) 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 NAMIK TAN
2 YUNUS EMRE
3 GÖKAN ZEYBEK
4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
5 MUSTAFA KAYA
6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
7 İSA MESİH ŞAHİN
8 EVRİM RIZVANOĞLU
9 BERNA SUKAS
10 FUAT YILDIRIM
11 ONUR AYDIN YÜKSEK
12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ
13 SONER ÖZİMER YÜKSEK
14 MEHMET ALİ YÜKSEL
15 ŞABAN KARAASLAN
16 ELMAS ARUS
17 MUHARREM NACİ TEMİZ YÜKSEK
18 SEVİM YALINKILIÇ
19 GÖZDE FİL
20 BÜLENT ÜTEBAY
21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
23 ALİ ARMAN
24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ
25 ÖZGÜR NEMUTLU
26 EZGİ PEKŞEN
27 REFİK ERSİN EROĞLU
İSTANBUL (2. BÖLGE) 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUĞBA AKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
İSTANBUL (2. BÖLGE) 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
2 MEHMET SELİM ENSARİOĞLU
3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
4 ECE GÜNER
5 HATİCE CEREN YILMAZ
6 HATİCE KAYALI
7 MÜJDAT ÖZTÜRK
8 MUSTAFA YAZICI
9 ABDULLAH ŞALCI
10 ALİ ÇELİK
11 FİSUN MEHLİKA TOCA
12 YILDIRAN ÖZEL
13 ALİ AKGÜN
14 ERİŞ CESUR
15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
16 ERHAN ÖZKAN
17 BİLAL UZUN
18 GÖKHAN KARGI
19 HASAN HOŞBEN
20 RAİF GÜLER
21 ASLIHAN ELİBOL
22 YILMAZ DAĞDELEN
23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
24 NAZLI ASPAY SENER
25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ
26 ARZU BAŞKAN
27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (2. BÖLGE) KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, İstanbul’un 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde İstanbul (2. bölge) ilinden 28 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (2. BÖLGE)’DAN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?
SÜLEYMAN SOYLU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FATMA BETÜL SAYAN KAYA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
VOLKAN BOZKIR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ABDULLAH GÜLER- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HASAN TURAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
SERAP YAŞAR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
AZİZ BABUŞCU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ŞİRİN ÜNAL- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
CANAN KALSIN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
AHMET HAMDİ ÇAMLI- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MARKAR ESEYAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MUSTAFA DEMİR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
İFFET POLAT- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
CELAL ADAN- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
CEMAL ÇETİN- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
AHMET ŞIK- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
OYA ERSOY- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
HÜDA KAYA- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
KADRİ ENİS BERBEROĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
AYKUT ERDOĞDU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
YÜKSEL MANSUR KILINÇ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
YUNUS EMRE- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GÖKAN ZEYBEK- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ALİ ŞEKER- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ÜMİT ÖZDAĞ- İYİ PARTİ
FATİH MEHMET ŞEKER- İYİ PARTİ
HANGİ ZARFLAR GEÇERLİ?
Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.
HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?
YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.