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İstanbul (1. bölge) Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul (1. bölge) milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul (1. bölge) milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

İSTANBUL (1. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL (1. BÖLGE) 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

İstanbul (1. bölge) toplam seçmen sayısı: 3.822.256

Kullanılan oy: 3.403.734

Geçerli oy: 3.454.103

2023 İSTANBUL (1. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız İstanbul (1. bölge) 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 İSTANBUL (1. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 MURAT KURUM

2 ERKAN KANDEMİR

3 HASAN TURAN

4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5 HULUSİ ŞENTÜRK

6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7 TUĞBA IŞIK ERCAN

8 İSMAİL ERDEM

9 YAHYA ÇELİK

10 BEHİYE EKER

11 SERKAN BAYRAM

12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13 AZMİ EKİNCİ

14 NURETTİN ALAN

15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16 LEMAN YENİGÜN

17 ESMA ERSİN

18 UMUT ARMAN SONAY

19 ALİ SEVİNÇ

20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21 RÜSTEM KABİL

22 ALİ YAZLI

23 AYDOĞAN AHIAKIN

24 ZEYNETTİN AYDIN

25 CEMAL DONAT

26 EBRU SARACOĞLU

27 AYŞEGÜL ESRA ATİK

28 FATİH ÖGÜN

29 ZEYNEP BAYIR

30 MURAT AÇIK

31 VELİ ARSLAN

32 YUNUS FIRAT AYDIN

33 MUHAMMET ENES SAVAŞ

34 FURKAN GÖKGÖZ

35 NURETTİN ALAGÖZ

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İSTANBUL (1. BÖLGE) 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 OĞUZ KAAN SALICI

2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3 FETHİ AÇIKEL

4 GÖKHAN GÜNAYDIN

5 BİROL AYDIN

6 AHMET ERSAGUN YÜCEL

7 ELİF ESEN

8 HASAN KARAL

9 CEMAL ENGİNYURT

10 SELİM TEMURCİ

11 ALİ GÖKÇEK

12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU

14 SEVGİ KILIÇ

15 OLGUN ÇELİK

16 DOĞAN ÇAKMAK

17 KENAN OTLU

18 EFENDİ ARGUNŞAH

19 MURAT KANTEKİN

20 AYSEMİN GÜLMEZ

21 AHMET CAN YILMAZ

22 EBRU ZOR

23 ERDOĞAN ERDEN

24 FÜSUN SÖKMEZ

25 NEJLA ERDEM

26 BÜLENT KULKULOĞLU

27 GÜLLÜ SARAN

28 YÜCEL OTO

29 NEJDET AY

30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31 HAKAN BEKAR

32 DURSUN CAN KIRTORUN

33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34 HALE DİLEK TOSUN

35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

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İSTANBUL (1. BÖLGE) 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 SELÇUK GÜVEN ÜLKER

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 ER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKCİ

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 GÖKHAN ALPASLAN

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İSTANBUL (1. BÖLGE) 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 NİMET ÖZDEMİR

2 BURAK AKBURAK

3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI

4 BAVER MİROĞLU

5 DURSUN ÇOLAK

6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

7 ALİ COŞKUN

8 EMİNE KÜÇÜKALİ

9 RAŞİT EMİR SÜER

10 MURAT KARAMAN

11 VEDAT BAYRAM

12 YÜCEL COŞKUN

13 OĞUZHAN HASAR

14 HATİCE DİLRÜBA OĞULCUKLU

15 CEVAT SARAÇ

16 EMRE ZENGİN

17 MERAL ALEMDAR

18 AHMET ÇELEBİ

19 AHMET SELÇUK CAN

20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

21 AYSEL KIRALİ

22 HÜLYA ARICI

23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU

25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN

26 BÜLENT ASLAN

27 RAMAZAN UĞURAL

28 MEHMET ERİŞEN

29 ARİF TEVETOĞLU

30 AYŞE KIRAÇ

31 ERDAL DEMİR

32 SEDAT GÜRKAN

33 SEVİM DEMİR

34 CELAL MAHMUT SOLAK

35 NAZLI YURDUSEVEN

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SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (1. BÖLGE) KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Diyarbakır’ın 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde İstanbul (1. bölge) ilinden 35 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (1. BÖLGE)’DAN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

BERAT ALBAYRAK- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NURETTİN CANİKLİ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MUSTAFA ATAŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

EROL KAYA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

VEDAT DEMİRÖZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

RAVZA KAVAKCI KAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

OSMAN BOYRAZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İSMET UÇMA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MİHRİMAH BELMA SATIR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AHMET BERAT ÇONKAR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HULUSİ ŞENTÜRK- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

EYÜP ÖZSOY- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SERKAN BAYRAM- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

EDİP SEMİH YALÇIN- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

İZZET ULVİ YÖNTER- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MEMET BÜLENT KARATAŞ- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

PERVİN BULDAN- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

MUSA PİROĞLU- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ERKAN BAŞ- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

EROL KATIRCIOĞLU- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ONURSAL ADIGÜZEL- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

FETHİ AÇIKEL- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GÜRSEL TEKİN- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

İLHAN KESİCİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

HANGİ ZARFLAR GEÇERLİ?

Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.