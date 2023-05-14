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İstanbul (1. bölge) Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul (1. bölge) milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul (1. bölge) milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...
İSTANBUL (1. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL (1. BÖLGE) 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI
İstanbul (1. bölge) toplam seçmen sayısı: 3.822.256
Kullanılan oy: 3.403.734
Geçerli oy: 3.454.103
2023 İSTANBUL (1. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İşte, parti ve bağımsız İstanbul (1. bölge) 2023 milletvekili adayları isim listesi;
AK PARTİ 2023 İSTANBUL (1. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 MURAT KURUM
2 ERKAN KANDEMİR
3 HASAN TURAN
4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
5 HULUSİ ŞENTÜRK
6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
7 TUĞBA IŞIK ERCAN
8 İSMAİL ERDEM
9 YAHYA ÇELİK
10 BEHİYE EKER
11 SERKAN BAYRAM
12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
13 AZMİ EKİNCİ
14 NURETTİN ALAN
15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16 LEMAN YENİGÜN
17 ESMA ERSİN
18 UMUT ARMAN SONAY
19 ALİ SEVİNÇ
20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
21 RÜSTEM KABİL
22 ALİ YAZLI
23 AYDOĞAN AHIAKIN
24 ZEYNETTİN AYDIN
25 CEMAL DONAT
26 EBRU SARACOĞLU
27 AYŞEGÜL ESRA ATİK
28 FATİH ÖGÜN
29 ZEYNEP BAYIR
30 MURAT AÇIK
31 VELİ ARSLAN
32 YUNUS FIRAT AYDIN
33 MUHAMMET ENES SAVAŞ
34 FURKAN GÖKGÖZ
35 NURETTİN ALAGÖZ
İSTANBUL (1. BÖLGE) 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 OĞUZ KAAN SALICI
2 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3 FETHİ AÇIKEL
4 GÖKHAN GÜNAYDIN
5 BİROL AYDIN
6 AHMET ERSAGUN YÜCEL
7 ELİF ESEN
8 HASAN KARAL
9 CEMAL ENGİNYURT
10 SELİM TEMURCİ
11 ALİ GÖKÇEK
12 SUAT ÖZÇAĞDAŞ
13 ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
14 SEVGİ KILIÇ
15 OLGUN ÇELİK
16 DOĞAN ÇAKMAK
17 KENAN OTLU
18 EFENDİ ARGUNŞAH
19 MURAT KANTEKİN
20 AYSEMİN GÜLMEZ
21 AHMET CAN YILMAZ
22 EBRU ZOR
23 ERDOĞAN ERDEN
24 FÜSUN SÖKMEZ
25 NEJLA ERDEM
26 BÜLENT KULKULOĞLU
27 GÜLLÜ SARAN
28 YÜCEL OTO
29 NEJDET AY
30 ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
31 HAKAN BEKAR
32 DURSUN CAN KIRTORUN
33 MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
34 HALE DİLEK TOSUN
35 ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
İSTANBUL (1. BÖLGE) 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18 SELÇUK GÜVEN ÜLKER
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 ER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKCİ
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 GÖKHAN ALPASLAN
İSTANBUL (1. BÖLGE) 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 NİMET ÖZDEMİR
2 BURAK AKBURAK
3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
4 BAVER MİROĞLU
5 DURSUN ÇOLAK
6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
7 ALİ COŞKUN
8 EMİNE KÜÇÜKALİ
9 RAŞİT EMİR SÜER
10 MURAT KARAMAN
11 VEDAT BAYRAM
12 YÜCEL COŞKUN
13 OĞUZHAN HASAR
14 HATİCE DİLRÜBA OĞULCUKLU
15 CEVAT SARAÇ
16 EMRE ZENGİN
17 MERAL ALEMDAR
18 AHMET ÇELEBİ
19 AHMET SELÇUK CAN
20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
21 AYSEL KIRALİ
22 HÜLYA ARICI
23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN
26 BÜLENT ASLAN
27 RAMAZAN UĞURAL
28 MEHMET ERİŞEN
29 ARİF TEVETOĞLU
30 AYŞE KIRAÇ
31 ERDAL DEMİR
32 SEDAT GÜRKAN
33 SEVİM DEMİR
34 CELAL MAHMUT SOLAK
35 NAZLI YURDUSEVEN
SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (1. BÖLGE) KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Diyarbakır’ın 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde İstanbul (1. bölge) ilinden 35 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (1. BÖLGE)’DAN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?
BERAT ALBAYRAK- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
NURETTİN CANİKLİ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MUSTAFA ATAŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
EROL KAYA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
VEDAT DEMİRÖZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
RAVZA KAVAKCI KAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
OSMAN BOYRAZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
İSMET UÇMA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MİHRİMAH BELMA SATIR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
AHMET BERAT ÇONKAR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HULUSİ ŞENTÜRK- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
EYÜP ÖZSOY- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
SERKAN BAYRAM- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
EDİP SEMİH YALÇIN- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
İZZET ULVİ YÖNTER- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
MEMET BÜLENT KARATAŞ- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
PERVİN BULDAN- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
MUSA PİROĞLU- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ERKAN BAŞ- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
EROL KATIRCIOĞLU- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ONURSAL ADIGÜZEL- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
FETHİ AÇIKEL- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GÜRSEL TEKİN- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
İLHAN KESİCİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
HANGİ ZARFLAR GEÇERLİ?
Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.
HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?
YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.