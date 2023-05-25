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IPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak? IPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında detaylar

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IPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak IPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında detaylar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 11:05

iPhone 15 pro ve pro max gibi versiyonlarla, son seride olduğu gibi kullanıcılarla buluşacak. Her yeni seride yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturan Apple, 15 serisi için de kolları sıvadı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, iPhone 15 hakkında o detaylar

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iPhone 15, son lansmanın ardından pek çok kullanıcının merakla beklediği cihaz oldu. Son sürümde Dynamic Island, Alwayds Display gibi yenilikleri kullanıcılar ile buluşturan Apple, son yıllarda tasarım değişikliğine gitmeyerek kullanıcılarda büyük bir beklentiye neden olmuştu. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylar

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 olacak. Bu tarihe kadar tasarım ve özellikler kısmı netlik kazanacak olan iPhone 15, farklı versiyonlarla kuşanıcısıyla buluşacak.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.

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iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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