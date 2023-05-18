İOS 17 özellikleri neler, ne zaman çıkacak? İOS 17 almayacak telefonlar hangileri ve hangi telefonlara gelecek?

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İOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek sorusu, özellikleri ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. WWDC 2023 seminerinde İOS 17'yi tanıtacak olan Apple, bu tanıtımın ardından Temmuz ayına kadar beta sürümleri dağıtmaya başlayacak. Peki, İOS 17 özellikleri neler olacak ve ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

İOS 17 özellikleri arasında pek çok belirgin detay yer alıyor.

Yenilenmiş Kontrol Merkezi'nin iOS 17'de daha belirgin değişikliklerden biri olması bekleniyor. Kontrol Merkezi, son olarak 2017'de iOS 11'in piyasaya sürülmesinden bu yana önemli bir güncelleme almadı.

Bunun dışında pek çok yeniliğin yer alacağı İOS 17'de özelliklerin beta sürümle belirginleşmesi bekleniyor.

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İOS 17 ne zaman çıkacak?

İOS 17'nin 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

İOS 17 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

İOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;