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Memur ve emekli maaş zammı Temmuz 2024 || Emekli ve memur maaşı ne kadar yüzde kaç olacak? Memur, SSK, Bağ-Kur emeklisi enflasyon farkı yüzde kaç? Üç aylık enflasyon belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Memur Zammı 2024 #Emekli Maaş Tablosu#Memur Ve Emekli Zammı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 22:33

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024 netleşiyor. Yıllık enflasyon oranlarının da baz alındığı memur ve emekli zammında tablo görüldü. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın üçüncü enflasyon verisi açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Peki, enflasyon farkı ne kadar? Temmuz ayında memur ve SGK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? işte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Memur ve emekli maaş zammı Temmuz 2024 || Emekli ve memur maaşı ne kadar yüzde kaç olacak Memur, SSK, Bağ-Kur emeklisi enflasyon farkı yüzde kaç Üç aylık enflasyon belli oldu

Memur ve emekli zammı temmuz ayı için geri sayım devam ediyor. Her yeni yılda toplu sözleşme tutarları da ele alınarak hesaplanan memur maaşı ile emekli zammında, enflasyon oranları belirleyici oluyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Mart ayı enflasyon rakamları yüzde 3.16 olarak gerçekleşirken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4.53, Mart ayı için de yüzde 3.16 enflasyon farkı görüldü. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı enflasyon farkı ne kadar? İşte, ayrıntılar.

2/4MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR

MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın üçüncü enflasyon verisi açıklandı.Mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4.53, Mart ayı için de yüzde 3.16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 15.05 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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3/4MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

4/42024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Mayıs 2024 tarihinde belli olacak.

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