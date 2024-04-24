Memur ve emekli zammı temmuz ayı için geri sayım devam ediyor. Her yeni yılda toplu sözleşme tutarları da ele alınarak hesaplanan memur maaşı ile emekli zammında, enflasyon oranları belirleyici oluyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Mart ayı enflasyon rakamları yüzde 3.16 olarak gerçekleşirken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için de yüzde 4.53, Mart ayı için de yüzde 3.16 enflasyon farkı görüldü. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı enflasyon farkı ne kadar? İşte, ayrıntılar.