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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, başladı mı? 2023-2024 ilkokul kayıt tarihleri

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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, başladı mı 2023-2024 ilkokul kayıt tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 08:18

İlkokul kayıtları için süreç belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvime göre ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlkokul kayıtlarının başladığı tarihe göre ilk kez bir eğitim kurumuna kayıt yaptıracak olan öğrenci için işlemler gerçekleştirilecek. Peki, MEB'den alınan bilgilere göre ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İlkokul kayıtları, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak. 

İlkokul kayıtları BAŞLADI MI?

Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

İLKOKUL KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2017 DOĞUMLULAR KAYIT YAPTIRABİLECEK

İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacaktır.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Kayıt erteleme dilekçesini indirmekiçin burayı tıklayınız

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Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

Sınıf listeleri: sınıf mevcuduna, kız, erkek öğrenci sayısına, yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve özel eğitim gereksinimli öğrenci sayısına bakılarak 1 Eylül 2023 Cuma günü okul müdürlüğü tarafından oluşturulacaktır. 

Velilerimiz çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır. 

 İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 

  1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız
  3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
  4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı   
  1.  İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ

Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.
Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır. 

 ÖĞRENCİ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 

  1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Kayıt Formu (Okuldan Alınacak)İndirmek Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklayınız.
  3. Öğrenci Belgesi veyaKarne
  4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
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