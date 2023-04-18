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Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı: Bugün (18 Nisan) hava nasıl olacak? Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için son dakika sağanak uyarısı

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#Hava Durumu Tahminleri#İl İl Hava Durumu#Bugün Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı: Bugün (18 Nisan) hava nasıl olacak Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için son dakika sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 01:05

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcaklıklar yurt genelinde artarken salı günü için Marmara'ya sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul Ankara İzmir ve il il 18 Nisan hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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EDİRNE 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı: Bugün (18 Nisan) hava nasıl olacak Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için son dakika sağanak uyarısı

KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı: Bugün (18 Nisan) hava nasıl olacak Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için son dakika sağanak uyarısı

ADANA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ANKARA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı: Bugün (18 Nisan) hava nasıl olacak Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için son dakika sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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KASTAMONU 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı: Bugün (18 Nisan) hava nasıl olacak Çanakkale, Edirne ve Kırklareli için son dakika sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve ok bulutlu, yarın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu

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