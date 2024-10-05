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Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (6 Ekim) hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? Meteoroloji İstanbul'a saat verdi: Sağanak geliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (6 Ekim) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteoroloji İstanbula saat verdi: Sağanak geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 22:17

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, pazar günü için Marmara Bölgesi'ne uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise kuvvetli yağış görülecek. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Ekim Pazar hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (6 Ekim) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteoroloji İstanbula saat verdi: Sağanak geliyor

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimleri ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (6 Ekim) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteoroloji İstanbula saat verdi: Sağanak geliyor

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İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (6 Ekim) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteoroloji İstanbula saat verdi: Sağanak geliyor

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Son hava durumu tahminleri il il | Yarın (6 Ekim) hava nasıl olacak Pazar günü yağmur var mı Meteoroloji İstanbula saat verdi: Sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C
Az bulutlu

KARS 4°C, 19°C
Az bulutlu

MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu

VAN 7°C, 21°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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