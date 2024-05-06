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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji'den 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Yarın Hava Nasıl Olacak#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 22:00

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Sıcaklıklar batı bölgelerde artarken, salı günü birçok ilde sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’da da kuvvetli yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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KOCAELİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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KONYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ŞANLIURFA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL 7 MAYIS 2024 | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 8 ile kuvvetli sağanak uyarısı

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