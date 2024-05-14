Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2024!

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Sağlık Yolculuğumuzda Rehberimiz: "Sağlığımızın korunmasında bize rehberlik eden, her zaman güvenilir bilgi ve destek sunan siz değerli eczacılarımızın Eczacılar Günü'nü kutlarım. Emeğiniz ve bilginiz için teşekkürler!"

Güven ve Özveri: "Eczacılar Gününüz kutlu olsun! İhtiyacımız olduğunda her zaman yanımızda olan, güven veren ve özveriyle çalışan siz değerli eczacılarımıza minnettarız."

Bilgi ve İlgi: "İlaçlarımızı değil, bizi de reçete eden, bilgi ve ilginizle hayatımızı aydınlatan tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun! Sağlığımız sizinle daha güvende."

Ülkemizdeki eczacıların 14 Mayıs Dünya Eczacılık Gününü kutlarız!

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü kutlu olsun.