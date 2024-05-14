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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi için Diyanet takvimi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem Ayı 2024#Aşure Günü Tarihi#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 12:15

Muharrem ayının ne zaman idrak edileceği ile yaz ayları başlarken öne çıkan konulardan oldu. Bu sene 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan arefe günü sona erdi. Resûlullah'ın (s.a.s.), bir hadisinde, “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. " şeklinde buyurduğu Muharrem ayı tarihi Diyanet 2024 dini günler takvimi ile belli oldu. Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet verilir. Peki, bu sene Muharrem ayı ne zaman? 2024 Aşure Günü hangi tarihte? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2024 Muharrem ayı başlangıç tarihi için Diyanet takvimi bilgileri

Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihi, 2024 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Mübarek Ramazan ayının ardından milyonlarca Müslümanın ibadetini idrak edeceği Muharrem ayı için geri sayım başladı. Bir gelenek haline gelen ve bereketi simgeleyen aşure, Muharrem ayının 10. gününde hazırlanarak dağıtılacak. Öte yandan dini kaynaklara göre Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmak tavsiye ediliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte? Aşure Günü ne zaman idrak edilecek? İşte, o konular hakkında detaylar.

2/52024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet takvimine göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

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3/5AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2024 yılında, Aşure günü 16 Temmuz Salı günü başlamaktadır ve 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam etmektedir.

4/5MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

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5/5Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir

Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2004]). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Mûsâ o gün (şükür olarak) oruç tuttu” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154]).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2001]; Müslim, Sıyâm, 113-126 [1125-1129]).

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#Muharrem Ayı 2024#Aşure Günü Tarihi#Diyanet

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