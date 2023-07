Gaye Su Akyol kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaye Su Akyol'un sevgilisi kim? Kariyer bilgileri

Haberin Devamı

Gaye Su Akyol gerek müzik kariyeri gerekse açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyaya konu oluyor. Gaye Su Akyol, 2014 yılında yayınlanan Develerle Yaşıyorum albümüyle adından söz ettirdi. Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında? Gaye Su Akyol'un hayatıyla ilgili bilgiler...

Gaye Su Akyol kimdir?

Son dönemin parlayan isimlerinden Gaye Su Akyol 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ünlü ressam Muzaffer Akyol'dur. Gaye Su Akyol, 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin Antrolopoji bölümünden mezun oldu.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol; geleneksel Anadolu müziğinin, psikedelia’nın, surf rock’ın ve post-punk’ın zıtlıklarını fütürist yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Bestesi ve güftesi kendisine ait ilk albümü “Develerle Yaşıyorum”u 2014 yılında yayımlayan Gaye Su Akyol, müziğini “kavram olarak evrensel, ruh olarak yerel” şeklinde tanımlıyor.

İlk uluslararası albümü “Hologram İmparatorluğu”nu 2016’da Alman menşeili plak şirketi Glitterbeat ve Ali Güçlü Şimşek’le birlikte kurdukları Dunganga Records etiketiyle yayımlayarak Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da birçok konser ve festival performanslarıyla dinleyici kitlesini genişletti. Pitchfork, The Observer, The Guardian, The Wire gibi önemli müzik mecralarından övgü dolu eleştiriler aldı. “Bir hayal kurma pratiği” olarak adlandırdığı 2018 çıkışlı üçüncü uzunçaları “İstikrarlı Hayal Hakikattir”in söz ve müziği kendisine ait olmasının yanında; ilk iki albümünde olduğu gibi prodüksiyon, düzenleme ve kayıt aşamalarında prodüktör ve görsel dünyasında ise sanat yönetmeni rollerini üstlendi.

Bu albümle birlikte ilk kez Türkiye’den bir müzisyen, İngiltere’nin en önemli müzik dergilerinden Songlines’ın kapağına konuk oldu, haftalarca Transglobal World Music Chart Avrupa listesinde 1 numarada kaldı. Gitar, bas, davul üçlüsünü perküsyonlar ve zengin bir estrümantasyonla buluşturan albüm; Anadolu müziğini ve Klasik Türk Müziği gamlarını; psikedelik, surf, punk gibi rock’ın alt türleriyle ve elektronik altyapılarla birleştiriyor.

GAYE SU AKYOL'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Gaye Su Akyol yaklaşık 12 yıldır söz yazarı Ali Güçlü Şimşek ile birliktelik yaşamaktadır.