Uykusuzluk ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Kuzey Carolina'da yaşayan 40 yaşında bir anne olan Carly Demler, bir gece yatağa giitiğinde hiç uyumadığını, o zamandan itibaren haftada birkaç kez sabaha karşı 3 veya 4'e kadar uyuyamadığını, bu durumun bir yıldan fazla süredir devam ettiğini söyledi.
Bir üniversite laboratuvarında yapılan hormon ve kan testleri ile yapılan uyku çalışmasından hiçbir sonuç alamadı. Uyku ilacınına başladı ama ilaç aldıktan sonra bile gecenin çoğunu uyanık geçirdi. "Sanki kaygım bir şekilde çitleri aşan ve gecelerime yayılan bir yangın gibiydi. Kontrolün benim elimde olmadığını hissettim.” dedi.
Sonunda Demler, uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi sayesinde rahatladı. BDT, uzun vadede uyku ilaçlarından daha etkili bir çözümdür. Bunu deneyen kişilerin yüzde 80'inde uyku problemlerinde iyileşme gözlendi.
Artık her sabah daha iyi dinlenmiş olarak kalkıyorum, bu benim için beklenmedik bir umut ışığıydı." diyen Demler, yatakta uzanıp uykuya dalmayı beklemek yerine yatak odasını kaygıyla ilişkilendirmemek için kalkıp kitap okuyor, yorulduğunda yatağına geri dönüyor.