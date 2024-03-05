Uykusuzluk ruh halimizi nasıl etkiliyor?

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uykusuzluk pek çok insanın yaşam kalitesini etkiliyor. Bazı insanlar kafasını yastığa koyar koymaz uykuya dalabiliyor ama bazıları o insanlar kadar şanslı değil. Tıpkı The New York Times’e konuşan Emily gibi...

Emily, yüksek lisans eğitiminden sonra büyük bir hukuk firmasında işe başlamak için New York'a yeni taşınmıştı ve hafif kaygılydı. Kendisini bu şekilde biraz gergin hissetmenin normal olduğunu biliyordu ancak bu gerginliğin ardından gelecek olan kronik uykusuzluğa henüz hazır değildi.

Yalnızca 3-4 saatlik uykuyla çalıştığı için kaygıları gün geçtiköe daha da arttı. 25 yaşındaydı ve kendini sürekli gergin hissediyordu.

Bir gün çalıştığı firmadaki avukatlardan biri ona bağırınca daha sonra da yaşayacağı panik atakların ilkini yaşadı. Doktorunun tavsiyesi üzerine, uyku döngüsünü sıfırlayacağı ve ruh halini iyileştireceği umuduyla uyku hapı almaya başladı ancak bir işe yaramadı.