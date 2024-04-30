Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte torba yasa düzenlemesinde son durum...

TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

8. YARGI PAKETİ TORBA YASA MI?



İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu. Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.