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Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte torba yasa düzenlemesinde son durum...

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Meclis#Torba Yasa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 15:42

Torba yasa düzenlemesi seçim sürecinin bitip Meclis faaliyetlerinin yeniden başlamasının ardından merak edilip araştırılıyor. Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemeleri bekleyenler heyecan içerisinde "Torba yasada hangi maddeler olacak, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TORBA YASA SON DURUM || Meclis çalışmaları başladı! Torba yasada hangi maddeler olacak, ne zaman çıkacak?

1/4Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclise ne zaman gelecek İşte torba yasa düzenlemesinde son durum...

Torba yasa çıkacak mı, torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek? Yasama faaliyetleri bilindiği üzere yerel seçim ve bayram tatilinin hemen ardından 16 Nisan'da başladı. Yasama faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte ise kamu oyunda Bağ-Kur 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin ne zaman Meclis'e geleceği ve torba yasada yer alıp almayacağı araştırılıyor. Peki, torba yasa maddeleri neler olacak? Torba yasa Meclis'e ne zaman gelecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

2/4TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

8. YARGI PAKETİ TORBA YASA MI?

İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu. Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.

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3/4Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclise ne zaman gelecek İşte torba yasa düzenlemesinde son durum...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

4/4Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclise ne zaman gelecek İşte torba yasa düzenlemesinde son durum...

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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#TBMM#Meclis#Torba Yasa

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