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TARİH AÇIKLANDI: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi duyurusu

Güncelleme Tarihi:

#Bursluluk Sınavı Sonuçları#Milli Eğitim Bakanlığı#Bursluluk Sınavı Sonuç Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 15:08

Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na bu yıl 5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurdu. Sınav sonrası 2024 Bursluluk sınavı A ve B soru kitapçığı ve cevapları MEB ODSGM sayfası üzerinden yayınlandı. Söz konusu sınav sonrası netlerini hesaplayan öğrenciler, İOKBS sonuç tarihini beklemeye başladı. k. MEB değerlendirmesinde bursluluk sınavı puanları her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar hesaplanacak. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda bulunacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılar.

1/4TARİH AÇIKLANDI: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak MEBden bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi duyurusu

Bursluluk sınav sonuçları için MEB tarafından yapılacak olan açıklama çerçevesinde geri sayım başladı. 2024 İOKBS sonuçları öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan'da tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından gözler "Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından İOKBS sonuçları MEB.gov.tr adresinden erişime açılacak.Peki, 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

2/4BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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3/4İOKBS CEVAP ANAHTARI EKRANI 2024 || BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

İOKBS CEVAP ANAHTARI EKRANI 2024 || BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS (Bursluluk sınavı) 21 Nisan Pazar günü tüm sınav merkezlerinde aynı anda ve tek oturum şeklinde tamamlandı.

5, 6, 7, 8’inci sınıflar ve hazırlık sınıfına toplam 80 ve 9, 10 ve 11’inci sınıflara ise sınavda toplam 100 soru yöneltildi.

İOKBS soruları ve cevapları ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları cevapları MEB ekranında görüntüleyebilecek.

2024 Bursluluk Sınavı soru ve cevapları yayınlandı. MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının  (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır."

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

4/4MEB BURSLULUK SINAVI PDF CEVAP ANAHTARI SORGULAMA SAYFASI

MEB BURSLULUK SINAVI PDF CEVAP ANAHTARI SORGULAMA SAYFASI

İOKBS soru ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve ÖDSGM resmî internet sayfasında odsgm.meb.gov.tr erişime açılacak.

Adaylar cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlarını soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek.

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#Bursluluk Sınavı Sonuçları#Milli Eğitim Bakanlığı#Bursluluk Sınavı Sonuç Tarihi

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