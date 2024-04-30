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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? İşte son tarih

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ#Tercih#Tercih Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 17:29

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ sonuçları tercih sürecinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte merak içerisinde MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini merak edip araştırıyor. MSÜ tercihlerinin son tarihi, tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan MSÜ tercihleri son tarihi ve tercih sonuçlarıyla ilgili detaylar...

1/4MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek İşte son tarih

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek? Hemen belirtelim ki 3 Nisan'da başlayan MSÜ tercihleri devam ediyor. Süreç devam ederken en çok araştırılanlar arasında "MSÜ tercihleri son tarih ne zaman?" ve "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte tercih kılavuzunda yer alan MSÜ son başvuru tarihi...

2/4MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN

MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı. Son tarih ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tercih kılavuzunda yer aldı. 

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3/4MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

4/4MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor. 

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#MSÜ#Tercih#Tercih Sonuçları

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