MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? İşte son tarih

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek? Hemen belirtelim ki 3 Nisan'da başlayan MSÜ tercihleri devam ediyor. Süreç devam ederken en çok araştırılanlar arasında "MSÜ tercihleri son tarih ne zaman?" ve "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte tercih kılavuzunda yer alan MSÜ son başvuru tarihi...